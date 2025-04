Rapina “con forbici” in un ristorante: arrestati due fratelli

CAMPOBASSO. In seguito a una rapina aggravata avvenuta la sera del 26 marzo 2025 presso un ristorante nel centro storico di Campobasso, la Squadra Mobile della Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due fratelli residenti nella città, entrambi già noti alle forze dell’ordine per precedenti penali.

Gli indagati, secondo la ricostruzione, avevano consumato una cena presso il locale. Al momento del pagamento, però, hanno minacciato il titolare con delle forbici, costringendolo a consegnare il denaro. Nel corso della colluttazione che ne è seguita, durante la quale sono intervenuti anche due dipendenti del ristorante per aiutare il proprietario, i rapinatori hanno ferito sia il titolare che uno dei lavoratori con un coltellino. Successivamente, si sono dati alla fuga, ma sono stati rapidamente rintracciati e arrestati grazie alla segnalazione ai numeri di emergenza e all’efficienza del pronto intervento della Polizia.

La decisione iniziale di scarcerare i due fratelli, adottata dalla Procura di Campobasso il giorno successivo, aveva sollevato preoccupazioni tra gli operatori del settore della ristorazione e l’opinione pubblica, interpretandola come una forma di impunità. La Procura ha chiarito che tale scelta è stata compiuta nel rigoroso rispetto delle normative vigenti e delle garanzie processuali previste dal sistema giudiziario italiano, sottolineando che ogni limitazione della libertà personale deve essere giustificata da indizi precisi e disposta tramite un provvedimento formale dell’autorità giudiziaria.

Proseguendo le indagini, gli agenti della Squadra Mobile hanno raccolto elementi probatori sufficienti per richiedere l’emissione di una nuova misura cautelare da parte del Gip, che ha portato i due indagati nuovamente in custodia cautelare. La Procura di Campobasso ha ribadito l’importanza di garantire la sicurezza pubblica attraverso azioni decise, ma sempre nel rispetto delle procedure e dei diritti fondamentali sanciti dallo Stato di diritto.