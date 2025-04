Scontro in via Iovine a Larino: coinvolte 4 automobili

LARINO. Dopo il violento impatto dell’altra sera, anche questa mattina, nella centralissima via Iovine, un incidente ha scosso la mattinata frentana: con almeno quattro automobili coinvolte, e una donna trasferita in ospedale per accertamenti.

Erano da poco passate le 8, quando all’altezza del supermercato Tigre, in prossimità dello stop di via Caduti di tutte le Guerre, mentre una Mini stava superando lo stop, sarebbe stata attinta da una Bmw di colore nero. Un scontro violentissimo che ha spinto la berlina tedesca in avanti, terminando la sua corsa dopo aver completamente spostato e distrutto una Fiat Tipo regolarmente parcheggiata e almeno altre due auto, parcheggiate a loro volta dopo la berlina italiana.

Un urto violentissimo che ha richiamato in strada, nonostante la pioggia battente, decine di persone. Basta vedere le foto per rendersi conto che, fortunatamente, la cronaca non fa registrare feriti, e che in quel frangente nessuno transitava a piedi su quel marciapiede o nessuno usciva da quell’abitazione dove, dopo la spinta incidentale, si è fermata la Tipo.

Sul posto per i rilievi del caso i carabinieri del radiomobile e quelli della stazione frentana, con loro anche i sanitari del 118 Molise Soccorso giunti con l’ambulanza della Croce San Gerardo per prestare soccorso alla donna al volante della Mini. Traffico congestionato almeno fino a quando il carroattrezzi non ha rimosso i veicoli.