Scontro tra due veicoli sulla Trignina, feriti trasportati al Cardarelli

SAN GIOVANNI LIPIONI. Nel pomeriggio di oggi è avvenuto un incidente stradale lungo la Trignina, al confine tra Abruzzo e Molise. Il sinistro ha coinvolto due veicoli nel tratto compreso tra gli svincoli di Trivento e San Giovanni Lipioni.

Stando alle prime ricostruzioni, lo scontro ha provocato il ferimento di due persone, fortunatamente non in condizioni gravi. I feriti sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasferiti all’ospedale Cardarelli di Campobasso per accertamenti.

I rilievi dell’incidente sono stati affidati ai carabinieri della stazione di Trivento, giunti prontamente sul posto per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Il traffico ha subito rallentamenti temporanei, ma la circolazione è stata ripristinata dopo le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.