Sorpreso dai Carabinieri dopo aver rubato cinque monopattini, arrestato 41enne

CAMPOMARINO. Ancora un arresto è stato effettuato da parte dei militari della compagnia dei Carabinieri di Termoli, stavolta per merito del personale in servizio nella stazione di Campomarino, ‘frontiera’ al confine con la provincia di Foggia.

Durante un regolare servizio di controllo del territorio, i Carabinieri della stazione di Campomarino, sotto la guida della Compagnia di Termoli, hanno tratto in arresto un uomo originario di San Severo e residente nel foggiano. Il 41enne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali, è stato colto in flagranza di reato e dovrà rispondere dei reati di lesioni personali e rapina impropria.

Gli eventi si sono svolti alcuni giorni fa, quando i militari, transitando dinanzi a una rinomata attività commerciale di Campomarino, hanno notato l’uomo intento a impossessarsi di cinque monopattini elettrici esposti per la vendita. Dopo aver caricato i monopattini su un’autovettura, il sospettato ha tentato di allontanarsi. Prontamente fermato dai Carabinieri, ha opposto resistenza con violenza nel tentativo di sottrarsi al controllo e assicurarsi la refurtiva. Tale comportamento ha provocato lievi lesioni a uno degli operanti, che è riuscito, insieme ai colleghi, a immobilizzare l’uomo nonostante le difficoltà incontrate.

Gli accertamenti immediati hanno confermato che i cinque monopattini elettrici, del valore complessivo di circa 4.000 euro, erano stati indebitamente sottratti. La refurtiva è stata recuperata e prontamente restituita al legittimo proprietario.

A seguito delle verifiche e dell’acclaramento delle responsabilità penali dell’individuo, il 41enne è stato arrestato e trasferito presso la casa circondariale più vicina, dove rimarrà a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Larino.

Questo episodio sottolinea l’importanza del controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine, che operano con prontezza per prevenire e contrastare fenomeni criminali, garantendo sicurezza ai cittadini.