Stalker finisce in carcere dopo aver tentato di investire una donna

CAMPOBASSO. Il 20 aprile 2025, nella notte di Pasqua, a Ripalimosani, i Carabinieri hanno tratto in arresto un giovane responsabile di comportamenti violenti e persecutori nei confronti di una donna. La vittima, non legata sentimentalmente al giovane, aveva denunciato ripetute molestie che culminarono in un tentativo di investimento. Dopo l’incidente, la donna si rifugiò a casa, in stato di shock e timore per la propria sicurezza, raccontando poi l’accaduto ai familiari.

L’uomo, che si era dato alla fuga dopo il tentativo di investimento, è stato rintracciato grazie alle informazioni fornite dalla vittima. La ricostruzione dell’episodio ha permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza, rivelando che l’aggressore non era nuovo a comportamenti persecutori, essendo stato già ammonito dal Questore di Campobasso per atti simili.

Per garantire la protezione della vittima e prevenire ulteriori atti di violenza, è stato applicato un provvedimento di custodia cautelare in carcere. Dopo le formalità, l’arrestato è stato portato nel carcere di Campobasso, dove è rimasto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.