Strattona una donna con un passeggino e aggredisce un 16enne che corre ad aiutarla

CAMPOMARINO. Serata da incubo per una famiglia di Campomarino, quella di domenica scorsa. Una coppia viene raggiunta dalla notizia dell’aggressione subita dal figlio adolescente e per recarsi subito in paese, si mette in macchina, ma viene coinvolta in uno scontro con un cinghiale, sulla statale 16, al km 611, nel territorio della provinciale di Foggia. Tuttavia, proprio sull’episodio avvenuto in paese, dopo la manifestazione ‘medievale’ del Palio delle Oche, arriva la ‘reprimenda’ della madre del ragazzo. A intervenire i Carabinieri della stazione di Campomarino.

“Esprimo un’indignazione profonda per l’aggressione fisica subita ieri sera durante i festeggiamenti del Palio delle Oche da mio figlio, un ragazzo di 16 anni, che ha avuto la sfortuna di imbattersi in un troglodita. Mio figlio, mostrando grande coraggio, ha prestato soccorso a una donna con un bambino nel passeggino, una donna che chiedeva aiuto poiché ‘aggredita e strattonata’ da quest’uomo. Il troglodita, invece di fermarsi, ha pensato di colpire mio figlio al collo, facendolo cadere e minacciandolo, semplicemente perché aveva mostrato rispetto per la dignità umana, cosa che lui non ha fatto.

Nonostante tutto, mio figlio è riuscito a divincolarsi, a scappare e a chiedere aiuto alle forze dell’ordine. Ma non è bastato: l’aggressore lo ha inseguito, continuando a minacciarlo. Fortunatamente, mio figlio è riuscito a salvarsi. Tutto questo è accaduto perché ha mostrato pietà verso una donna e un bambino, che avrebbero dovuto essere protetti proprio da quell’uomo.

Denuncio questo episodio perché ‘questi fatti vanno resi pubblici’. Poteva andare molto peggio, considerando le cronache recenti. Voglio anche ringraziare chi ha teso una mano di solidarietà a mio figlio durante questo terribile episodio. Non è accettabile che una serata di festa si trasformi in una possibile tragedia, semplicemente perché la violenza gratuita prevale sul buon senso, sul senso civico e sulle persone perbene.

La giustizia farà il suo corso. Ma se vogliamo cambiare e non essere complici di un sistema marcio, dobbiamo essere coesi e compatti, senza nasconderci dietro la paura di una ritorsione. Perché mio figlio, ieri, avrebbe potuto essere vostro figlio domani”.

La famiglia del 16enne sporgerà formale denuncia sull’accaduto.