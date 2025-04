Tenta di rapinare una tabacchiera, arrestato 15enne

TORREMAGGIORE. I Carabinieri della Stazione di Torremaggiore hanno arrestato in flagranza di reato un 15enne del posto, accusato di tentata rapina aggravata e lesioni personali.

I militari dell’Arma, allertati tramite numero unico di emergenza 112 dalla dipendente di una tabaccheria del centro, intervenuti tempestivamente e seguito immediate indagini, hanno rintracciato per strada l’indagato, che si era dato alla fuga a piedi subito dopo aver tentato di rapinare armato di pistola (poi rilevatasi ad aria compressa, priva di tappo rosso) una tabaccheria, fuggendo dopo la strenua opposizione da parte della dipendente che veniva percossa e strattonata subendo ferite tali da dover ricorrere a cure mediche.

I Carabinieri, grazie all’immediata visione dei filmati di videosorveglianza, riuscivano a ricostruire il percorso di fuga del responsabile che, nel corso di perquisizione personale, veniva trovato in possesso dello stesso abbigliamento utilizzato per la rapina e della pistola utilizzata per minacciare la donna.

Terminate formalità di rito, lo stesso veniva arrestato in flagranza e tradotto presso il proprio domicilio agli arresti domiciliari.