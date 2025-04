Vandali subito all’opera: sradicato un paletto in ghisa in via Pepe

TERMOLI. Vandalismo: una piaga sociale. Non possiamo che ribadire – nostro malgrado – di continuo questo concetto, perché davvero più ci si prodiga per sistemare le cose in città, più nottetempo, incuranti persino della pioggia battente, ci sono persone maldestre (giovani e forse nemmeno tanto, come ci viene sottolineato anche a livello social) che si adoperano al contrario, provocando disagi e danni agli arredi urbani.

Paradossalmente, lavori pubblici fermi per il maltempo, ma vandali sempre attivi.

Durante la notte sradicato volontariamente un paletto di ghisa in via Pepe in un tratto dove il lavoro era terminato.

Evidentemente un gesto di stizza da parte di chi considera il marciapiede una pertinenza privata per parcheggiare liberamente. I lavori in via Pepe riprenderanno al più presto per terminare l’intervento.