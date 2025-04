Viale Trieste: 65enne investita da una vettura

TERMOLI. Viale Trieste, anche questa arteria, che collega il centro all’importante zona del quartiere Sant’Alfonso, spesso resta uno snodo viario critico per i pedoni. Investimenti non mancano, come quello avvenuto stamani, quando una signora di 65 anni stava attraversando la strada ed è stata urtata da un veicolo proveniente da via Molise.

L’incidente è accaduto in prossimità delle strisce pedonali che portano al liceo scientifico Alfano.

Sul posto, sono intervenuti medico e infermieri del 118 Molise, che hanno trasportato in ambulanza la donna, oltre alla Polizia locale.