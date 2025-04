Violenta rapina a San Severo: colpito il gestore di una sala scommesse

SAN SEVERO. Serata di terrore nel quartiere San Bernardino, dove tre malviventi, con il volto coperto e uno armato di pistola, hanno fatto irruzione in una sala scommesse, seminando il panico.

Il colpo è avvenuto nella serata di ieri, sabato 26 aprile. I rapinatori hanno minacciato il gestore, colpendolo al capo – secondo le prime ricostruzioni, con il calcio dell’arma – prima di sottrarre il denaro presente nelle casse. L’ammontare del bottino è ancora in fase di quantificazione.

Sul caso indagano i Carabinieri, che stanno raccogliendo elementi utili per identificare i responsabili. Gli investigatori sono al lavoro per acquisire e analizzare le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona e lungo la possibile via di fuga dei rapinatori.

Un episodio che torna ad accendere i riflettori sulla sicurezza nel territorio e sulla necessità di interventi mirati per contrastare la criminalità locale.

I cittadini attendono risposte, mentre le forze dell’ordine intensificano gli sforzi per assicurare alla giustizia i responsabili di questa violenta rapina.