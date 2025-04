A Larino “In bici per l’Italia”: l’alba della rinascita dopo la quarantena

LARINO. Nel luglio del 2020, quando il mondo stava facendo i conti con la pandemia da Covid-19, due fratelli toscani sognano e realizzano una vera e propria impresa, sportiva ed esistenziale insieme: girare tutta l’Italia in bicicletta, per abbracciare idealmente l’intero stivale e documentare, giorno per giorno, l’alba della “rinascita” italiana dopo i mesi bui della quarantena. Anche il territorio della diocesi di Termoli-Larino è stato interessato da questa straordinaria avventura, che ha fatto tappa nella città di Larino, coinvolgendo l’intera comunità frentana in questo originalissimo tour in bici per l’Italia. Da quell’esperienza è nato un libro che cerca di raccogliere le emozioni vissute in quei giorni indimenticabili. «Questo libro – afferma don Claudio Cianfaglioni, autore della postfazione al volume –, prima di essere un diario di viaggio, è un invito al lettore a tenere spalancati gli occhi dello stupore (quelli limpidi dei bambini, per intenderci!), per poter assaporare le tante epifanie di senso che si rincorrono su e giù in bici per l’Italia, e oltre le sue pagine». Il 22 aprile 2025, alle ore 19, presso la Biblioteca Diocesana “Monsignor Biagio D’Agostino” in via Seminario a Larino, il libro verrà presentato a quella comunità che, con molto entusiasmo, ha contribuito a scriverne alcune pagine attraverso la penna feconda dell’autore, il prof. Andrea Cardinali, che interverrà alla presentazione per dialogare coi presenti. Per l’occasione verranno anche proiettati due brevi video-clip che, grazie alle immagini di quei giorni ormai “storici”, raccontano la tappa larinese di In bici per l’Italia. Tutti sono invitati a partecipare.