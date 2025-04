A Petacciato torna a nidificare il Fratino

PETACCIATO. Dopo alcuni anni il Fratino torna a nidificare nei pressi della spiaggia principale di Petacciato. Un ottimo segnale dovuto principalmente alle nuove politiche di gestione ambientale dell’attuale amministrazione comunale.

Dopo la straordinaria schiusa dello scorso anno della Caretta caretta, anche il Fratino ha deciso di tornare e lo ha fatto con la deposizione di un uovo e, siamo convinti che non sarà neanche l’ultima deposizione.

I volontari di Ambiente basso Molise hanno scoperto che il Fratino (Charadrius alexandrinus), il piccolo uccello trampoliere delle spiagge italiane, è tornato a nidificare nella bellissima spiaggia di Petacciato.

Grazie all’impegno di Abm in accordo con la Capitaneria di Porto di Termoli, l’area sarà recintata, dopo la conclusione della deposizione (da una a quattro uova), con pali e corde e segnalata; un ostacolo simbolico al transito di persone e cani.

È una bellissima notizia ma, adesso serve la collaborazione di tutti.

Ribadiamo l’invito a fruire delle nostre spiagge in maniera rispettosa dell’ambiente: quando andiamo in spiaggia usiamo i sentieri ufficiali indicati e già battuti e le passerelle, che permettono di raggiungere la riva senza calpestare le zone di nidificazione; stendiamo gli asciugamani vicino al bagnasciuga o al massimo entro 30 metri dal mare; non spostiamo i rami e tronchetti e gli altri elementi naturali perché sono protezioni per il Fratino e in generale sono tra i fattori che permettono la formazione dell’ecosistema dunale e, ovviamente, teniamo pulita la spiaggia.

Vale la pena sottolineare che le poche centinaia di metri di spiaggia naturale del lido e di ventotto sono ormai uno degli ultimi esempi rimasti lungo le coste italiane di ecosistemi dunali completi, dal mare fino alle pinete retrodunali, e meritano quindi di essere conservate come un bene prezioso.