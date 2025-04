“Alimentazione, salute e sport dei nostri figli”: : il convegno di Molise United a Portocannone

PORTOCANNONE. Il 24 aprile 2025, nella splendida cornice dell’Istituto Comprensivo “John Dewey” di Portocannone, si è svolto il convegno “Alimentazione, salute e sport dei nostri figli”, promosso dalla società sportiva Molise United, attiva tra Portocannone e Campomarino.

Un’importante occasione formativa e informativa per sensibilizzare famiglie e giovani sull’importanza di un’alimentazione sana e di uno stile di vita attivo, fondamentali per la crescita equilibrata dei ragazzi. A moderare l’incontro è stato Vincenzo Acciaro, che ha presentato i relatori e guidato i lavori con competenza.

Gli interventi si sono concentrati sull’adozione di una dieta equilibrata, basata su cibi naturali e di stagione, senza eccessi. L’attività fisica è stata indicata come elemento chiave per la salute psicofisica dei giovani, da integrare in tutte le attività educative.

Particolarmente apprezzato l’intervento del cavaliere Salvatore Augelli, ex comandante della polizia stradale, che ha posto l’accento sui pericoli legati all’abuso di alcol, sottolineando i rischi alla guida e le conseguenze anche per chi si trova “dall’altra parte della strada”.

A concludere i lavori sono stati i saluti istituzionali del sindaco Francesco Gallo, della dirigente scolastica dott.ssa Lamanna e del presidente della Molise United, Adamo Musacchio.

L’entusiasmo dei presenti, confermato dai numerosi applausi, ha sancito il successo dell’iniziativa. Il gruppo dirigente della Molise United ha ringraziato tutti i partecipanti, dando appuntamento ai prossimi eventi, sempre all’insegna dello sport, della salute e della formazione.