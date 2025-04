Alla ‘Brigida’ la ricchezza del multiculturalismo con i giovani costruttori di pace 

TERMOLI. I giovani studenti della scuola media Brigida di Termoli come costruttori di pace, grazie ad un progetto svolto nel corso dell’anno scolastico guidato dai docenti della scuola secondaria di primo grado. “Insieme per un mondo migliore. Un mondo, mille storie…la ricchezza del multiculturalismo” il titolo dell’incontro che ha concluso le attività di laboratorio e visto la partecipazione di diverse voci e testimonianze a conclusione delle attività che hanno portato a scuola mondi diversi, storie, tradizioni e culture che si sono intrecciate. Durante le attività pomeridiane, gli studenti hanno incontrato ragazze di nazionalità africana del progetto Medihospes guidate dalla loro docente di italiano Angela Ferrara e con loro hanno potuto confrontarsi e conoscere le culture: si sono svolti laboratori artistico-creativi e musicali basati su balli tradizionali e anche piatti tipici che ognuno dei gruppi ha potuto presentare all’altro, in un intreccio di storia, curiosità e conoscenza.

Nell’auditorium della scuola secondaria di primo grado Brigida di Termoli, venerdì 11 aprile si è svolto il convegno dedicato alla presentazione del progetto “La scuola incontra i migranti”, attività del PNRR laboratori co-curricolari e Progetto ItaFab delle classi seconde, realizzato in partenariato con l’Associazione Medihospes.

Ad aprire i lavori il dirigente scolastico, professor Francesco Paolo Marra per i saluti di benvenuto; a seguire gli interventi della professoressa Stefania Rizzo, docente e referente del progetto, la dottoressa Caterina Pasquale, assistente sociale Medihospes, la dottoressa Vivian Idahosa, mediatrice culturale Medihospes, la dottoressa Carmela Basile di Europe Direct Molise, il professor Przemyslaw Ozga, dirigente scolastico della Niepubliczna Szkola Podstawowa Nasza Szkola di Opole in Polonia, in mobilità Erasmus all’istituto comprensivo Brigida. Ha moderato gli interventi la professoressa Angela Del Vecchio.

Al termine del Convegno sono state realizzate le attività laboratoriali dell’area linguistica e artistico-espressiva ed è stata inaugurata la mostra “I raggi del Sole e il movimento delle persone e della Terra sotto lo stesso cielo” dedicata a Niccolò Copernico, curata dalle docenti di arte Ersilia Casolino ed Anna Antenucci, dalla fotografa Gabriella Tutolo per la realizzazione del lavoro per DiCultHer; la professoressa Angela Tulipano ha curato infine la parte musicale. Per il Comune di Termoli è intervenuta l’assessore Mariella Vaino.

“Questi progetti – ha affermato il dirigente scolastico – aiutano i ragazzi a sentirsi parte del mondo, come cittadini cosmopoliti e aiutano le ragazze africane ad essere accolte nella nostra comunità, per questo li proponiamo con entusiasmo e i nostri studenti escono più arricchiti”.