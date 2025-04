Alunni di Campomarino incontrano i nonni dell’Opera Serena

CAMPOMARINO. I piccoli alunni della scuola elementare di Campomarino hanno incontrato i nonni della casa di riposo Opera Serena di Termoli. Accompagnati dai volontari dell’associazione termolese Sorridere Sempre Onlus di Termoli, gli studenti e alcuni docenti della scuola hanno fatto visita agli ospiti della struttura per un pomeriggio di festa insieme in occasione delle festività pasquali.

Anche durante le feste natalizie, gli studenti di tutto l’istituto comprensivo avevano mandato ai nonni le letterine con gli auguri per Natale e per il nuovo anno. L’amicizia e la collaborazione è continuata anche in occasione della Pasqua e questa volta sono stati i nonni ad omaggiare gli studenti con bigliettini realizzati da loro come segno di ringraziamento di quanto donato dalla scuola a Natale. Nei giorni scorsi poi, i bigliettini di auguri sono stati consegnati nelle varie classi dell’istituto di Campomarino. “É stato un momento emozionante – hanno commentato le insegnanti presenti nella struttura – ci siamo divertiti e abbiamo trascorso un pomeriggio insieme a persone a cui abbiamo regalato spensieratezza e divertimento, ma loro ci hanno donato la saggezza”.