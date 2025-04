Aree marine protette: venerdì il workshop a Termoli

TERMOLI. Si terrà venerdì 11 aprile 2025, presso l’Università degli Studi del Molise a Termoli, l’evento molisano rientrante nel progetto Engage – Enhancing protection of nature and biodiversity of the “South Adriatic Ionian Strait” in the programme area – finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Programma Interreg IPA South Adriatic 2021-2027. L’obiettivo principale del progetto Engage è contribuire alla protezione dell’ambiente al fine di garantire uno sviluppo sostenibile dell’area dello “Stretto Adriatico Meridionale”, considerata un’area di Rilevanza Ecologica o Biologica tra Italia, Albania e Montenegro, attraverso l’implementazione di azioni multidisciplinari e lo scambio di buone pratiche.

Tra queste c’è sicuramente il coinvolgimento attivo degli stakeholder che sarà il tema di confronto dell’evento di venerdì. Esperti del settore si confronteranno con approfondimenti sulla protezione della biodiversità e sullo stato di conservazione delle specie a rischio in Adriatico, sulla gestione sostenibile delle risorse della pesca in Adriatico oltre che sui modelli di coinvolgimento degli stakeholder in Albania e Montenegro. Saranno inoltre organizzati due tavoli di lavoro su tematiche quali la protezione della biodiversità e sull’uso sostenibile delle risorse marine.

Gli interessati sono invitati a registrarsi all’evento entro il 10 aprile 2025, tramite questo link, selezionando l’opzione di partecipazione in presenza o online. Durante l’evento sarà disponibile la traduzione in inglese.

Il progetto Engage è cofinanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma Interreg South Adriatic. I partner del progetto Engage sono Consorzio di Gestione di Torre Guaceto (Italia), che rivesta anche il ruolo di Capofila, il Centro Albanese per la Protezione Ambientale e lo Sviluppo Sostenibile (Albania), il Montenegro Dolphin Research (Montenegro), il Centro Mediterraneo per il Monitoraggio Ambientale (Montenegro) e Legambiente Molise Aps (Italia).