Ark21 e liceo Alfano: insieme per il futuro con AutonomiLab

TERMOLI. L’associazione Ark21 continua a rafforzare le sue collaborazioni con le scuole della città, dando vita a nuovi progetti che uniscono educazione, innovazione e inclusività. Dopo il successo del progetto che ha coinvolto il liceo Artistico nella ricerca del nuovo logo dell’associazione, è ora il turno del liceo Alfano di essere protagonista di un’iniziativa altrettanto significativa con AutonomiLab, uno spazio pensato per favorire la crescita, la sperimentazione e la costruzione del futuro, dedicato in particolare a coloro che desiderano acquisire e perfezionare le proprie autonomie, sia personali che professionali.

«Cosa troverai in AutonomiLab?

Un ambiente stimolante per sperimentare le autonomie personali, domestiche e sociali. Attività pratiche per acquisire competenze lavorative concrete. Percorsi strutturati e personalizzati, nel rispetto dell’unicità di ciascuno. Un team di professionisti qualificati, che progetteranno le attività basandosi sulle più recenti evidenze scientifiche relative all’ABA (Applied Behavior Analysis) e alle migliori strategie educative e comportamentali, supportati dai preziosi volontari. Ma le novità non finiscono qui! Presto sarà svelata un’opportunità lavorativa speciale, che contribuirà a creare nuove occasioni di crescita anche in ambito professionale».

La presidente di Ark21, Caterina Anchora, ha voluto esprimere un sentito ringraziamento alla preside Concetta Rita Niro, al professor Paolo Mancinelli, e alle classi 4ªA e 4ªC del liceo Alfano per l’impegno e la partecipazione attiva in questo progetto.