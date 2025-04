GUGLIONESI. Attivi, attenti, uniti: la scuola primaria dice no al bullismo! Nella giornata di martedì scorso, 8 aprile, presso la scuola primaria dell’Istituto omnicomprensivo “Giulio Rivera” di Guglionesi, è stato realizzato un evento significativo, finalizzato alla sensibilizzazione ed al contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo rivolto alle classi quinte.

L’iniziativa è stata promossa dall’associazione Odv “Stop Bullismo” di Macchia d’Isernia e sono intervenuti il presidente dell’associazione Fabio Iannucci, lo psicologo e psicoterapeuta Nicola Malorni e l’assistente sociale Daniele Acquasana.

L’incontro ha coinvolto attivamente alunni ed insegnanti in un percorso di riflessione relativamente a queste attuali tematiche. I bambini hanno avuto l’opportunità di comprendere l’importanza del rispetto reciproco e l’uso consapevole delle tecnologie digitali.

Gli esperti intervenuti hanno illustrato le dinamiche del bullismo e le insidie del cyberbullismo, spiegando come riconoscerne i segnali, a chi rivolgersi in caso di difficoltà ed evidenziando altresì modalità per proteggersi e soprattutto per prevenire episodi di prevaricazione. I ragazzi si sono mostrati molto interessati e partecipi intervenendo con domande e contributi personali. Considerato che l’evento è risultato un momento altamente formativo ed ha avuto una ricaduta positiva per tutti, ci auspichiamo di poter approfondire anche in futuro la trattazione di tali fenomeni.