“Autistico a chi?” Più sensibili e consapevoli

CAMPOMARINO. In occasione della “Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo”, mercoledì 2 aprile, l’Istituzione Centro Servizi Turistici e Culturali di Campomarino e l’Amministrazione Comunale hanno organizzato un evento volto a sensibilizzare i cittadini riguardo la conoscenza dei disturbi dello spettro autistico.

Un’occasione importante per richiamare l’attenzione sui diritti delle persone e delle loro famiglie al fine di generare azioni per un mondo più inclusivo ed accogliente. Ad ospitate l’evento è stata la splendida cornice di Palazzo Norante, sede della Biblioteca Kodra e dell’Istituzione, ente che si conferma molto attivo e sempre al centro di importanti iniziative formative e culturali.

«L’amministrazione comunale è molto sensibile ed attenta nei confronti di queste tematiche – ha dichiarato il sindaco Vincenzo Norante nel suo intervento – viviamo quotidianamente problematiche di questo tipo che interessano il nostro territorio e garantiamo tutta la nostra disponibilità e il nostro supporto alle famiglie». Presente un’ampia delegazione dell’Istituzione Cultura e dell’amministrazione comunale, tra cui il Consigliere con delega alle politiche per la disabilità Francesco Colitti che ha fortemente voluto questo evento. L’incontro, moderato dalla direttrice dell’Istituzione Ilaria Massariello, ha visto la partecipazione di relatori in grado di affrontare la tematica in modo esaustivo, ponendo l’accento sulle problematiche che quotidianamente emergono sul nostro territorio.

Nello specifico, sono intervenuti il dott. Alessandro Gentile, psichiatra e direttore del Csm di Termoli, con l’intervento “Il lavoro territoriale nell’autismo”; la dottoressa Marina Ottaviano, Assistente Sociale del Csm di Termoli che ha spiegato le attività del progetto “Pivot”; la logopedista dottoressa Tiziana Pastore e il professor Paolo Donnarumma, Presidente Angsa Molise. Di notevole interesse è stata la relazione della dirigente scolastica dell’istituto Omnicomprensivo di Campomarino professoressa Maria Maddalena Chimisso, incentrata sul ruolo della scuola e della rete degli enti territoriali. Ampio spazio è stato dedicato alla presentazione del libro “Autismo è… Questione di neurodivergenza” di Paola Giosuè.

L’autrice, già in libreria con un altro testo sull’autismo dal titolo “Autistico a chi?”, ha posto l’accento sulla necessità di far conoscere l’autismo, al fine di comprendere a fondo di cosa si tratta, indicando la strada per approcciare al meglio le diversità in un contesto inclusivo.