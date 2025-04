Bambini pellegrini di speranza: benedizione delle palme e delle uova decorate

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Ieri, la benedizione delle palme e delle uova decorate dai fanciulli della Prima Comunione. Pellegrini di speranza negli occhi dei bambini. Domenica 13 aprile 2025, in tanti hanno preso parte alla santa messa con il rito della benedizione delle palme che apre al cammino della Settimana Santa. Il ritrovo in piazza monsignor Santorelli, dinanzi all’Istituto Sacro Cuore, per condividere un momento significativo in un contesto di partecipazione. Il corteo ha raggiunto la chiesa madre di Sant’Antonio di Padova per la celebrazione eucaristica con il parroco, don Costantino, e il vicario, padre Tonino, nel ricordo sempre vivo di don Angelo Castelli, del quale lunedì sarà celebrata la messa di suffragio a Rotello. Tra le iniziative pensate per coinvolgere i ragazzi si è tenuta anche la benedizione delle uova, dipinte in laboratorio dai fanciulli della prima comunione, assieme ai genitori e collaboratori. A fine celebrazione, la benedizione da parte di don Costantino e la consegna delle uova ai partecipanti alla santa messa, ai nonni, ai parenti e ai conoscenti. Alcuni dei fanciulli hanno avuto anche un pensiero per don Angelo, (parroco emerito di Santa Croce di Magliano) inviando al cimitero palme e uova benedette. Un motivo di condivisione e partecipazione che rinnova il senso di appartenenza alla comunità. Un grazie al parroco, ai bambini, ai genitori, ai collaboratori tutti. Buona Settimana Santa.