Canto Gregoriano: proroga per le iscrizioni al Corso gratuito, nell’ultimo giorno la messa col vescovo

TERMOLI. Proroga al 20 aprile 2025 per le iscrizioni alla seconda edizione del Corso Vox Clara dedicato allo studio del Canto Gregoriano organizzato dalla Diocesi di Termoli-Larino. In virtù delle numerose domande pervenute gli interessati hanno ancora alcuni giorni per partecipare.

I corsisti iscritti al I anno potranno apprendere le basi teoriche e pratiche del canto proprio della liturgia romana attraverso lo studio della semiologia e della modalità, due aspetti necessari per una corretta analisi interpretativa ed una coerente prassi esecutiva del repertorio Gregoriano.

Gli iscritti al II anno, oltre ad approfondire le tematiche già trattate nell’anno precedente, affronteranno lo studio del Codice di Hartker, il più antico manoscritto della Liturgia delle Ore. Importante testimone della notazione Sangallese, questo antifonario è esempio mirabile dell’arte retorica liturgico-musicale e conduce lo studente alla scoperta, attraverso lo studio dei neumi, della perfetta unione tra parola e suono che ha come scopo ultimo l’esegesi del testo sacro.

Ai due percorsi base saranno affiancati i laboratori di Liturgia, Musicologia liturgica e Latino che permetteranno ai partecipanti di ampliare ulteriormente le loro conoscenze nei diversi ambiti.

Il corso, patrocinato dall’Associazione Internazionale Studi di Canto Gregoriano (AiscGre), vedrà la presenza del Prof. Giovanni Conti, vicepresidente dell’AiscGre e Presidente della sez. italiana, e del M° Paolo Tarantino, direttore dell’Istituto Diocesano di Musica Sacra e responsabile diocesano per la Musica Sacra. I laboratori di Liturgia e Latino saranno tenuti, rispettivamente, dal cerimoniere vescovile d. Marco Colonna e dalla Prof.ssa Chiara Ranalli.

Al termine dell’ultima giornata di studio i corsisti celebreranno in canto gregoriano la Santa Messa presieduta dal vescovo Claudio Palumbo nella splendida cornice della Basilica Cattedrale “Santa Maria della Purificazione” di Termoli.

Il corso, aperto a coristi, direttori di coro, organisti, musicologi e amanti del canto gregoriano, si svolgerà dal 30 Aprile al 4 Maggio 2025 nei locali dell’Istituto Diocesano di Musica Sacra presso il Centro Pastorale Mater Ecclesiae (ex seminario vescovile) sito in Piazza Sant’Antonio n. 6 a Termoli.

Le iscrizioni resteranno aperte fino al 20 aprile 2025.

Ai partecipanti sarà consegnato attestato di frequenza al termine del Corso.

Per informazioni sui corsi, possibilità di alloggio/pasti: segreteria@musicasacratl.it o cell. 3494519141.