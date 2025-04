Castelmauro villaggio del cinema col 50 Ore Contest

CASTELAMURO. Castelmauro villaggio del cinema: le troupe partecipanti al 50 ore Contest Cinematografico da ieri stanno girando i loro cortometraggi tra le strade e i paesaggi del piccolo borgo molisano. Un’avventura adrenalinica, organizzata dall’Associazione Lilly e sostenuta dalla Regione Molise, nello specifico l’Assessorato Turismo e Cultura nella persona del consigliere Cofelice, e dal Comune di Castelmauro, che vedrà impegnati, per 50 ore, appassionati di cinema e aspiranti cineasti da tutta Italia.

Il meccanismo è sempre lo stesso: 50 ore di tempo, 3 parametri da rispettare stabiliti dall’organizzazione e tanta, tanta creatività. Il contest, giunto alla quinta edizione, quest’anno porta una grande novità: per la prima volta, infatti, le troupe hanno potuto partecipare, oltre che online, anche in presenza: una scelta dettata dalla volontà di valorizzare e far conoscere a un vasto pubblico il territorio molisano.

La vita lenta di Castelmauro che scorre in parallelo alla frenesia delle 50 ore in cui le troupe andranno a creare il loro cortometraggio; l’antica storia di questo borgo che si intreccia alla più moderna tecnologia della produzione cinematografica e dell’Intelligenza Artificiale, tema portante di questa quinta edizione: Simone D’Angelo, Direttore Artistico del contest, racconta così il contrasto, solo apparentemente insanabile, tra la tradizione e l’innovazione, il futuro e le radici.

I piccoli paesi, infatti, hanno tanto da offrire, in termini di storia, natura e accoglienza. Il cinema può diventare un importante veicolo di promozione culturale e turistica: un modo innovativo per far conoscere il nostro territorio e condividerne le bellezze, le tradizioni e la genuinità. Grazie anche all’amministrazione di Castelmauro, e al sindaco Flavio Boccardo in particolare, da diversi anni il paese ha ospitato diverse produzioni cinematografiche, che hanno permesso di raccontare e far conoscere al grande pubblico la storia e i personaggi illustri di questo territorio in modo originale e creativo.

L’organizzazione del Contest è entusiasta di questa nuova formula. “Riteniamo,” dice D’Angelo, “che il cinema possa offrire non solo un modo per esprimere la propria creatività e raccontare la propria visione del mondo, ma diventare uno strumento di valorizzazione del territorio, soprattutto in piccoli paesi come Castelmauro, spesso bypassati dai flussi turistici. Auspichiamo,” continua il regista e direttore artistico del contest “che questa iniziativa possa essere d’esempio per altre e future manifestazioni simili che rendano giustizia a una regione che ha tanto da offrire in termini di produzione cinematografica.”

La finale avrà luogo a Castelmauro il 12 aprile. A condurre la serata, un presentatore d’eccezione: Nicola “Tinto” Prudente, conduttore di programmi Rai come Camper e Linea Verde. Alla presenza di una giuria di qualità saranno proiettati i corti ammessi alla finale, e decretati i vincitori grazie al voto congiunto di giuria di qualità e giuria popolare.

Per tutti gli appassionati di cinema e non solo, una chicca da non perdere: nel pomeriggio del 12 sarà organizzato un workshop gratuito su Produzione cinematografica e AI, tenuta da Mateusz Miroslaw Lis, produttore cinematografico e formatore.