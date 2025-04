Corsa dei Carri a Chieuti: estratto l’ordine di partenza

CHIEUTI. Chieuti diventa il palcoscenico di uno degli eventi più attesi della comunità: la Corsa dei Carri. Questa manifestazione, legata ai festeggiamenti in onore di San Giorgio, non è solo una gara, ma un rito che unisce storia, tradizione e senso di appartenenza.

Preparativi e Organizzazione

Il lavoro organizzativo per la Corsa dei Carri è meticoloso e richiede mesi di dedizione. Il 16 aprile, presso il Commissariato di Polizia di San Severo, si è svolto un tavolo tecnico per definire ogni dettaglio dell’evento. Al termine dell’incontro, il Sindaco di Chieuti, Diego Iacono, ha espresso soddisfazione per l’esito positivo, frutto di un impegno costante e silenzioso della squadra organizzativa. Inoltre, ha sottolineato l’importanza del rispetto delle prescrizioni di sicurezza da parte dei partecipanti e spettatori, affinché la manifestazione si svolga senza incidenti.

Alle 11, è avvenuta l’estrazione della cartella che determina l’ordine di partenza dei carri in gara. L’ordine di uscita è il seguente:

Cittadella

Giovanissimi

Colle Finocchio San Vito

Colle Finocchio Vaccareccia

Alle 13:30, i carri sfilano davanti alla Chiesa per la benedizione, prima di dirigersi verso il punto di partenza, situato in contrada Giumentareccia, a circa quattro chilometri dal centro abitato. La corsa vera e propria ha inizio intorno alle 15, quando i carri si sfidano lungo il percorso, spinti dall’entusiasmo dei partecipanti e degli spettatori.