Corteo storico e sbandieratori, Palio delle Oche: cresce l’attesa

CAMPOMARINO. La cittadina ha dato il via a una giornata intensa, ricca di storia e spettacolo, con il Palio delle Oche, un evento che fonde cultura, tradizione e divertimento. La mattinata è stata inaugurata con il maestoso Corteo Storico, partito alle ore 10 da Piazza Vittorio Veneto, animato da numerosi gruppi storici provenienti da diverse regioni italiane. La varietà e l’autenticità dei costumi hanno regalato un viaggio nel tempo, trasportando spettatori e partecipanti in un’epoca lontana.

Il cuore della manifestazione si è acceso in Piazza Vittorio Veneto, dove gli sbandieratori hanno offerto uno spettacolo di straordinaria maestria, tra colori e movimenti sincronizzati che hanno incantato il pubblico. La mattinata si è conclusa con un pranzo conviviale in Largo Santa Maria a Mare, con stand gastronomici e la coinvolgente musica medievale dei Giullari di Spade, che hanno contribuito a mantenere viva l’atmosfera storica.

L’attesa per il Palio e la gestione degli accessi

Con il crescente afflusso di visitatori, l’organizzazione ha comunicato la necessità di contingentare gli accessi alla piazza. Visti gli spazi limitati e il grande interesse per l’evento, una volta raggiunto il numero massimo di persone consentito dal piano di sicurezza, gli ingressi saranno chiusi.

“Ci scusiamo fin da ora per eventuali disagi arrecati a coloro che non potranno assistere alla manifestazione, a causa di tale necessità”, hanno dichiarato gli organizzatori.

Il programma del pomeriggio

Dalle 14, la manifestazione proseguirà con il combattimento storico degli Armigeri e Balestrieri della città di Bucchianico, seguito dal Corteo delle Contrade alle 15:30, che raccoglierà i rappresentanti delle nove contrade partecipanti.

Alle 16:15, si terrà la cerimonia di apertura ufficiale del Palio delle Oche, anticipando la tradizionale benedizione delle oche alle 17, presso la Chiesa di Santa Maria a Mare. Dopo la parata dei gonfaloni e l’estrazione dei bussolotti, alle 17:45 prenderà il via la tanto attesa competizione, in cui le contrade si sfideranno in un evento unico nel suo genere.

Il Palio verrà consegnato alle 19:30, seguito dalla premiazione alle 20 e dal gran finale delle 21, con lo spettacolo su trampoli del Teatro del Ramino.

Per chi non potrà essere presente, l’intera manifestazione sarà trasmessa in diretta Facebook a partire dalle 15:30.

Un evento che, anno dopo anno, continua ad animare la comunità, celebrando storia e tradizioni locali.

Ringraziamo per le foto Massimiliano Ciavarella (Sei di Campomarino se … e tanto altro®️(Molise).