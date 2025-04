‘Da Interamnia a Buca’: tutelare il mare, salvaguardare la natura

TERMOLI. Si terrà questo pomeriggio, lunedì 14 aprile alle ore 16, presso il Circolo della Vela – Rio Vivo, l’evento pubblico “Da Interamnia a Buca – Conoscere per rispettare, tutelare, A-mare luoghi, aree dunali e habitat marino”, promosso da Fidapa Bpw Italy (sezioni di Termoli, Campobasso, Larino e Isernia) in collaborazione con Ambiente Mare Italia.

L’iniziativa si inserisce all’interno del tema internazionale a cura della past president Fiammetta Perrone:

“Ispirare, innovare, potenziare, trasformare: insieme plasmiamo un futuro sostenibile”.

L’incontro vedrà la partecipazione di figure di rilievo nel panorama ambientale e accademico:

Anna Maria Elvira Musacchio , vice presidente nazionale Fidapa

, vice presidente nazionale Fidapa Lucia Checchia , docente dell’Università degli Studi del Molise

, docente dell’Università degli Studi del Molise Alessandro Botti, presidente nazionale di Ambiente Mare Italia

Saranno presenti le referenti delle sezioni Fidapa coinvolte:

Iolanda Palazzo (Campobasso)

(Campobasso) Ida di Ianni (Isernia)

(Isernia) Noemi Petti (Larino)

(Larino) Fernanda Pugliese (Termoli)

A seguire, momento conviviale con una “merenda come una volta”, in linea con lo spirito dell’evento: si invitano i partecipanti a portare una borraccia d’acqua, una tazzina in ceramica e una mappina, per ridurre l’impatto ambientale e promuovere pratiche sostenibili.

L’iniziativa è aperta al pubblico e rappresenta un’importante occasione per riflettere sul valore dei nostri ecosistemi costieri e sull’urgenza di preservarli per le generazioni future.