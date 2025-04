Da Termoli a Ururi: “Il secondo principio” di Rossana Vaudo

TERMOLI-URURI. Dopo il riscontro positivo ottenuto a Termoli, Rossana Vaudo presenterà il suo romanzo, “Il secondo principio”, anche a Ururi, dove oggi, alle 18, sarà ospite presso la sala consiliare.

L’evento, fortemente voluto dall’amministrazione comunale e collocato a ridosso del periodo dell’anno più intenso per la comunità ururese, quello dedicato alle Carresi, esibirà nella circostanza una veste nuova, del tutto inedita. Vedrà infatti la partecipazione della compagnia teatrale “Impertinenti all’improvviso”, che, reduce dai successi delle recenti rappresentazioni, metterà in scena alcuni brani del romanzo, oltre che un testo scritto appositamente dall’autrice per l’occasione.

Saranno ancora Enrichetta Glave e Anna Milanese a condurre il dibattito con la scrittrice, così da far emergere non solo la relazione tra il secondo principio della termodinamica e la vita quotidiana, ma anche l’importante messaggio che lei ha voluto trasmettere attraverso questo nuovo lavoro.

Atteso quindi un incontro coinvolgente e ricco di spunti di riflessione, a cui tutti, non solo i cittadini di Ururi, sono invitati a partecipare.

Nella stessa serata ci sarà inoltre la proiezione del film documentario “KRIQJA RURIT – La croce di Ururi”alle ore 21 nella suggestiva Piazza Santa Maria.