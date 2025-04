TERMOLI. ‘Dalle Sentinelle del Territorio alle Rotte del Fuoco’: il progetto culturale-educativo che unisce Poggio Mirteto, Civitavecchia e Termoli.

Domattina, dalle 10, la sala consiliare del Comune di Termoli ospiterà l’evento “Dalle Sentinelle del Territorio a Sulle Rotte del Fuoco”, una mattinata di confronto tra scuole, istituzioni e associazioni per costruire una visione condivisa di valorizzazione culturale, ambientale e civica con la partecipazione attiva degli studenti. L’iniziativa rappresenta l’evoluzione naturale della ‘Giornata del Paesaggio’ organizzata lo scorso 14 marzo a Poggio Mirteto, nell’ambito del percorso nazionale “Sentinelle del Territorio”.

Protagonisti dell’incontro furono gli studenti dell’Istituto “Gregorio da Catino”, premiati dall’Itff – International Tour Film Festival – e dall’associazione Apidge per il loro impegno sull’articolo 9 della Costituzione e sul paesaggio come bene comune. Fu in quell’occasione che “Sulle Rotte del Fuoco”, articolazione tematica di ‘Mangia Fuoco’, venne presentata come ponte simbolico tra il Tirreno e l’Adriatico. Il passaggio da Poggio Mirteto a Termoli rafforza oggi una rete tra territori che condividono la ricchezza del patrimonio immateriale legato ai riti del fuoco e coinvolge studenti, scuole e amministrazioni locali in un percorso di cittadinanza attiva, legalità, memoria e innovazione. Durante l’evento verrà presentata la “Proposta di Intesa tra Comunità”, un documento operativo che unisce cultura, legalità, enogastronomia e turismo in un dialogo costante tra tradizione e futuro. Il Comune di Termoli, che ospita e patrocina l’iniziativa, potrebbe diventare la prima città adriatica a ospitare l’Itff e costruire un ponte simbolico con Civitavecchia, sede storica del festival, l’entroterra molisano e sabino.

L’incontro segna anche l’avvio di un percorso di confronto ambizioso che punta a fare di Termoli il ‘primo approdo’, nel 2026, dell’Itff – International Tour Film Fire Festival, un’iniziativa internazionale dedicata al fuoco nella cultura, nell’arte, nella prevenzione ambientale e nella valorizzazione dell’enogastronomia legata ai riti – del fuoco in primis – e alle tradizioni popolari. Protagonisti gli studenti dell’Istituto Nautico e dell’Istituto Alberghiero di Termoli. All’evento hanno già confermato la loro presenza: il senatore Costanzo Della Porta, il sindaco di Poggio Mirteto e l’assessore alla Cultura, i presidenti dell’Itff e di Apidge, la vicepresidente di Italia Nostra Molise, Dirigenti scolastici e Docenti dell’Istituto “Gregorio da Catino”, del Nautico e dell’Alberghiero di Termoli, unitamente a rappresentanti dell’Ufficio Scolastico Regionale del Molise.

L’evento rappresenta un nuovo inizio, un cammino che, come gli antichi Tratturi, ridisegna connessioni tra le aree interne e la costa, tra memoria e futuro. Termoli si propone come nuova frontiera culturale del Mediterraneo, crocevia di popoli, visioni e linguaggi, dove il fuoco unisce, il cinema racconta, la prevenzione protegge e la scuola educa. Un percorso già avviato con risultati concreti (Pcto) e che oggi guarda con fiducia a un’inedita alleanza tra educazione, innovazione e territorio.