Don Angelo e Papa Francesco: il ricordo diventa preghiera

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Nel giorno della traslazione delle spoglie di Papa Francesco, la comunità di Santa Croce di Magliano si è raccolta nella chiesa di San Giacomo Apostolo per una messa in ricordo di don Angelo Castelli, già arciprete e parroco del paese, dove aveva scelto di restare come parroco emerito.

Ai piedi dell’effigie della Madre di Dio, Regina Incoronata di Foggia, la cui festa si celebra proprio in questi giorni, la comunità si è stretta nel silenzio della preghiera.

«La vita, e non la morte, è l’ultima parola», ha sottolineato il parroco don Costantino.

Richiamando l’episodio evangelico dei discepoli di Emmaus — figure smarrite nel crepuscolo della fede — don Costantino ha offerto un’immagine intensa della Chiesa: un popolo in cammino, provato dal dolore, a tratti incapace di riconoscere il Risorto «nel momento della prova».

È in questo clima di raccoglimento che la comunità ha ricordato don Angelo e Papa Francesco, tornato alla Casa del Padre lunedì 21 aprile.

Nel silenzio carico di memoria, l’amore del popolo di Dio non si spegne: si fa gesto, voce, preghiera. Si fa Rosario.

«L’esperienza pasquale», ha detto il parroco introducendo i Misteri Gloriosi, «offre sempre una risposta nuova a chi si interroga sul senso del soffrire e del morire».

Parole che diventano carezza per un popolo affaticato, un cuore collettivo profondamente provato, forse smarrito, ma ancora capace di lasciar filtrare la luce della fede.

Davanti alla Vergine Incoronata Regina di Foggia, tanto amata da don Angelo, la preghiera si fa ancora più intensa.

Perché questo dolore possa davvero trasformarsi in speranza. Perché, ancora una volta, sia chiaro a tutti: la vita, e non la morte, è l’ultima parola.