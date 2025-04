Dove il mare incontra le montagne: la primavera a Termoli

TERMOLI. Il sole di aprile riscalda la lunga distesa di sabbia di Termoli, offrendo la giusta occasione per una passeggiata in riva al mare. Il cielo azzurro e le sfumature turchesi dell’Adriatico si fondono in un paesaggio che trasmette una sensazione di tranquillità e serenità.

Alcuni bagnanti, in anticipo sull’estate, si tuffano nelle acque ancora fresche, mentre il suono delle onde che si infrangono sulla battigia segna il ritmo di questo tranquillo mattino.

Sullo sfondo, si inizia a intravedere il lungomare di Termoli, con i suoi lidi e alberghi che si affacciano sulla spiaggia, mentre in lontananza, le cime innevate delle montagne abruzzesi si stagliano all’orizzonte, simbolo della singolare vicinanza tra mare e montagna.

L’aria frizzante, intrisa di salsedine, anticipa l’arrivo della stagione estiva, mentre l’atmosfera sulla spiaggia appare calma e serena, in attesa delle giornate più lunghe e calde che seguiranno.

Per ora, la Spiaggia di Termoli rimane un angolo di pace, un rifugio ideale per chi cerca una pausa dalla frenesia quotidiana. Un’occasione per ricaricare le energie e godersi la bellezza di un giorno di primavera in riva al mare.