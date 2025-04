Economia del dono tra note di Sax e profumo di Tè

PETACCIATO. Note di Sax e Profumo di Tè: un pomeriggio speciale a Central Petacciato.

Ieri, lo spazio associativo ha accolto un appuntamento unico: Sax per The, un incontro dove la musica e il gusto si sono fusi in perfetta armonia, declinando il concetto di economia del dono, poiché l’ingresso è libero, così come l’offerta eventuale è spontanea.

Accompagnati dalla raffinata degustazione di tè condotta da Teresa D’Ascenzo, abbiamo ascoltato il suono avvolgente dei saxofoni, protagonisti con il maestro Gerardo Mautone e i suoi talentuosi allievi ed ex allievi: Martino De Simone, Alessandro Di Tullio, Charles Edward Mosley, Princess Yunus e Marco D’Amario. I ragazzi hanno avuto l’occasione di mostrare la loro bravura, accolti nel nostro salotto culturale, sempre aperto per eventi di questo tipo, dove la musica e l’arte si incontrano.

La musica ha danzato tra le tazze di tè fumante e due deliziose torte, preparate appositamente per l’occasione, completando l’atmosfera di autentico incontro e condivisione. «Un grazie di cuore a chi ha reso possibile questo momento e a chi ha scelto di viverlo con noi», il commento di Elisabetta Candeloro.