NAPOLI-TERMOLI. Sabato Santo, 19 aprile, come da programma, si è svolta l’Inaugurazione della mostra Experience 30×30 Expressions, a cura di Carla Di Pardo, Gennaro Ippolito, Giovanna Donnarumma,

alla galleria Lineadarte-Officina Creativa, in via San Paolo a Napoli. Resterà aperta fino al 3 maggio 2025.

Durante l’evento, il professor Rosario Pinto ha presentato il catalogo edito per la mostra con all’interno il saggio critico sulla storia dell’arte attraverso i secoli e ha tenuto un’interessante lezione sull’arte e sulle molteplici espressioni che l’hanno attraversata nei secoli.

L’esposizione di opere di piccolo formato ospita 52 artisti provenienti da tutta Italia, creando un confronto e un dialogo tra loro attraverso il loro più intimo e ricercato linguaggio espressivo.

Per scoprire di più, vi invitiamo a visitare la mostra e a seguire le pagine ufficiali di Lineadarte-Officina Creativa.

La mostra resterà aperta fino a sabato 3 maggio, giorno del Finissage, secondo gli orari stabiliti.

Artisti :

Ettore Altieri

Emma Archer

Valerio Balzano

Nino Barone

Maria Bellante

Maddalena Bellorini

Beate Bennewitz

Loretta Cappanera

Marisa Cesanelli

Giuseppe Colangelo

Mariagrazia Colasanto

Giuliano Cotellessa

Michele D’Aloisio

Carmen Del Russo

Antonio Di Campli

Carla Di Pardo

Franco Di Pede

Ergilia Di Teodoro

Antonio Di Zio

Giovanna Donnarumma

Roberta Feoli De Lucia

Francesco Gallo

Mauro Giangrande

Gloria Gravina

Sara Iafigliola

Luigi Iacone

Gennaro Ippolito

Nicola Macolino

Vincenzo Mascia

Beatrice Mastrodonato

Vittorio Miele

Fabio Alessandro Mirri

Lucio Monaco

Lello Muzio

Achille Pace

Antonio Pallotta

Massimo Palumbo

Sara Pellegrini

Pietro Pezzella

Maria Angela Regoglioso

Sabina Romanin

Sandro Saccocci

Maria Angela Sebastiani

Franco Secone

Carla Sello

Lucia Spagnuolo

Salvatore Starace

Sandra Torquati

Giammario Tosi

Ilia Tufano

Ivana Urso

Ivana Volpe

Diversi degli artisti partecipanti provengono dal Molise e dal vicino Abruzzo.