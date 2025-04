‘Facendo si impara’: la giornata della creatività all’Alfano-Perrotta

TERMOLI. Mercoledì 16 aprile 2025, dalle 8.30 alle 13.10, presso l’Istituto “Alfano-Perrotta” si è svolta la giornata della creatività, a cura dei rappresentanti degli studenti in collaborazione con gli insegnanti: la libera iniziativa di studenti e insegnanti ha creato così una ricchezza incredibile di iniziative culturali e formative per imparare gli uni dagli altri in una singolare giornata di scuola “vera”.

Ciascun alunno entro venerdì 11 aprile aveva prenotato un laboratorio per le due fasce orarie della mattinata utilizzando un modulo di Google, scegliendo tra i tanti attivati: ben 17 nel plesso di viale Trieste (Liceo Scientifico) e 13 nel plesso di via Asia (Liceo Classico).

Mettendo creativamente a disposizione di tutta la comunità scolastica le proprie passioni e competenze, studenti e docenti hanno dato vita a laboratori di giornalismo, di arte e murales, pittura su tela, lettura, design, debate (in italiano e in inglese), fotografia, economia e gestione aziendale, fumetti; e poi il caffè filosofico, quiz matematici a squadre, discipline sportive come calcetto, ping pong, basket, ma anche esperimenti di fisica, sudoku & kakuro, scacchi, clownterapia, musica elettronica, esperimenti di realtà virtuale con visori, Geogebra, biliardo, musica, ipse dixit, quizzone, giochi di società, ballo, simulazione ONU.

La giornata ha avuto una particolare valenza dal punto di vista orientativo e motivazionale: come spesso accade, gli studenti hanno mostrato interessi significativi in ambiti normalmente esterni alla scuola, e la scuola li ha accolti, valorizzandoli e integrandoli nel percorso educativo per sviluppare in loro una maggiore consapevolezza e motivazione.

Questi in estrema sintesi alcuni giudizi emersi da interviste agli studenti a fine giornata: «Esperienza divertente e costruttiva»; «Ho scoperto nuove possibilità di utilizzo delle tecnologie per la produzione di audio e video»; «Mi sono accorto che nel lavoro ci vuole molta pazienza»; «Giornata interessante e diversa dal solito»; «Esperienza memorabile»; «Immersivo e molto gratificante, un approccio originale»; «Molto interessante fare ricerca insieme agli altri»; «Ha stimolato in me curiosità e interesse nuovi»; «Molto bello imparare facendo esperienza diretta e risolvendo problemi concreti».

Speriamo che le immagini possano raccontarvi meglio delle nostre parole la “strana” giornata di scuola che abbiamo vissuto insieme oggi.