Festa dell’Europa a Campobasso, all’insegna della cultura con la presenza dei Gonzaga in Molise

CAMPOBASSO. La Provincia di Campobasso con Europe Direct Molise, in partenariato con il Comune di Campobasso, invita a partecipare alla giornata di studio dal titolo “I Gonzaga, signori di Campobasso”.

Parteciperanno all’evento pomeridiano, organizzato presso l’Auditorium A. Giovannitti (ex GIL) in via Milano a Campobasso, a partire dalle ore 17, accademici, storici e ricercatori, oltre ad Istituzioni e numerosi esponenti del mondo associativo.

La giornata di studio ha come obiettivo quello di approfondire il ruolo dei Gonzaga nella storia di Campobasso e nel contesto culturale del Rinascimento italiano ed europeo. Sarà incentrata sul dominio della Signoria dei Gonzaga sulla nostra città capoluogo di regione, e sulle figure di Isabella di Capua e Ferrante I Gonzaga. In particolare, la giornata di studio verterà sulla Contea di Campobasso che i Gonzaga hanno tenuto dal 1530 al 1638 e la scoperta di uno stemma nuziale ritrovato nell’antico palazzo di famiglia (oggi Palazzo Cannavina) concernente il matrimonio avvenuto nel 1530 tra i personaggi delle due nobili famiglie. Presenzieranno, in qualità di relatori, esperti dell’Accademia Nazionale Virgiliana (Mantova), Società per il Palazzo Ducale (Mantova), Biblioteca ‘M. Maldotti’ di Guastalla (RE). Saranno inoltre presenti il Sindaco e la Vice Sindaca del Comune di Guastalla (RE) e rappresentanti dell’Associazione AVR Scintille di Rodigo (Mantova).

Si è venuto infatti a creare un filo culturale tre le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Molise, fondato sulla condivisa presenza della casata dei Gonzaga.

Curatore scientifico della giornata, nonché moderatore, il dott. Walter Santoro, Presidente di Opificio culturale, che sarà presente con il dott. Mario Ziccardi, storico e componente dell’Associazione.

L’ingresso è libero e gratuito.

La giornata di studi del 9 maggio si inserisce nell’ambito dei festeggiamenti previsti in regione per la celebrazione della Festa dell’Europa 2025 e tratterà il tema della cultura, elemento che diversifica e nello stesso tempo unisce da sempre i popoli del mondo e dell’UE in particolare, contribuendo allo sviluppo della cittadinanza attiva e alla valorizzazione dei territori.

L’evento del 9 maggio ha ricevuto il patrocinio il Comune di Campobasso e dell’Ordine dei Giornalisti di Campobasso.

Mantova e Campobasso unite anche nella realtà virtuale grazie alla presenza dell’Associazione Magia Molise 360°, che allestirà un apposito spazio nello spazio antistante l’Auditorium.

Partner per la comunicazione il Centro di documentazione europea dell’Università degli Studi del Molise.

IRASE Regionale Molise certificherà la presenza del personale docente che prenderà parte all’evento. L’Ordine dei Giornalisti del Molise riconoscerà 3 crediti formativi agli iscritti che parteciperanno.

La giornata di studi sarà preceduta da una conferenza stampa che si terrà il giorno 5 maggio 2025, alle ore 11,00, presso Palazzo Cannavina. Nel corso della conferenza saranno illustrate le finalità scientifiche e culturali della giornata di studio con anticipazioni sul volume di prossima uscita inerente gli “Atti del Convegno di Studi”, frutto di ricerche inedite sulla dominazione gonzaghesca nel Rinascimento a Campobasso.

Segreteria organizzativa dell’evento:

Europe Direct Molise – telefono 3334565326 – mail: europedirectmolise@provincia.campobasso.it

Redazionale prodotto in autogestione a cura di Europe Direct Molise nell’ambito del piano di azione 2025 – tasK 2 – CONVENZIONE SPECIFICA n.7/2025 tra Commissione europea (Direzione generale Comunicazione) – Direzione C (Rappresentanza e comunicazione negli Stati membri – Rappresentanza in Italia) e Europe Direct Molise.

Redazionale finanziato dall’Unione europea. Le opinioni espresse sono tuttavia solo quelle degli autori e non riflettono necessariamente quelle dell’Unione europea o della Commissione europea, autorità che concede l’aiuto. Né l’Unione europea né l’autorità che concede l’aiuto possono esserne ritenuti responsabili”.