Giornata mondiale autismo: il Comune si illumina di blu

TERMOLI. L’assessore alle Politiche Sociali Mariella Vaino comunica che questa sera, in concomitanza con la Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo, il Comune di Termoli si colorerà di blu per tenere alta la sensibilizzazione tesa a garantire alle persone autistiche una vita piena e soddisfacente.

La Giornata Mondiale sull’Autismo è stata costituita nel 2007 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (ONU) per tenere alta l’attenzione sui diritti delle persone colpite da spettro autistico. In questa giornata viene proposta la diagnosi e il contrasto all’isolamento e alla discriminazione di cui ancor oggi diverse persone sono vittime con le loro famiglie.

“L’autismo – ha detto l’assessore alle Politiche Sociali Mariella Vaino – non è una disabilità, ma una differente abilità. Ogni persona con autismo è unica e possiede talenti speciali che meritano di essere riconosciuti e valorizzati”.