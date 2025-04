CAMPOBASSO. Giornata nazionale per la Donazione di organi e tessuti. Si celebra oggi la Giornata nazionale per la Donazione di organi e tessuti promossa dal Ministero della Salute insieme al Centro Nazionale Trapianti.

Aido Molise lancia un appello: la sfida, della Giornata nazionale della donazione degli organi, è l’obiettivo di aumentare i “Sì” alle dichiarazioni di volontà alla donazione di organi e tessuti. Aido Molise, presente su tutto il territorio regionale con i due provinciali di Campobasso ed Isernia e i tanti gruppi comunali, porta avanti un’opera costante di sensibilizzazione e informazione divulgando la conoscenza che possa condurre i cittadini a scegliere il “Sì” consapevole. Il “Sì” che può salvare vite.

La donazione di organi e tessuti è un gesto di grande valore civico grazie al quale ogni anno migliaia di persone colpite da malattie irreversibili possono essere curate con il trapianto. I principi della donazione sono la gratuità, la libertà di scelta, la consapevolezza del proprio gesto e l’anonimato. I dati sulle dichiarazioni di volontà raccolte nelle anagrafi diffusi in vista della Giornata nazionale della donazione: nel primo trimestre 2025 consensi al 60,3%, 39,7% le opposizioni. Tra le realtà virtuose spicca Verceia (Sondrio), il Comune più generoso d’Italia, mentre Trento è di nuovo prima tra le grandi città. In questo momento nel Sistema informativo trapianti sono depositati 22,3 milioni di dichiarazioni: 15,5 milioni di “si” e 6,8 milioni di “no”- Così riportano i dati nazionali del Centro Nazionale Trapianti. Su tali dati bisogna riflettere e continuare a promuovere, di concerto con enti ed istituzioni, favorendo l’aumento dei “Sì” alle dichiarazione di volontà, ma necessaria anche lavorare per ricreare una rete propedeutica ad una effettiva ripresa del prelievo nel Molise, stimolando e supportando le strutture preposte. Si ricorda che ognuno di noi può salvare delle vite, esprimendo il proprio “sì” alla donazione. Non esistono limiti di età per la donazione degli organi.

Ci sono diversi modi per esprimere il proprio “Sì” alla donazione:

attraverso la registrazione della volontà nel Sistema Informativo Trapianti (SIT), che può essere effettuata:

presso la ASReM di riferimento;

presso gli uffici anagrafe dei Comuni al momento del rilascio o rinnovo della carta d’identità;

tramite l’adesione ad AIDO (Associazione Italiana Donatori Organi). Le informazioni sono raccolte con apposito modulo ministeriale e la volontà è registrata nel Sistema Informativo Trapianti.

Per i cittadini che aderiscono ad AIDO tramite l’app “Digital AIDO”, i dati migrano direttamente nel Sistema Informativo Trapianti. Attraverso una dichiarazione scritta che riporta cognome e nome, data di nascita, dichiarazione di volontà, data e firma; oppure compilando il tesserino del CNT o il tesserino blu del Ministero della Salute. In questi casi è necessario stampare la dichiarazione o la tessera e conservarla tra i propri documenti personali. Aido Molise punta sulla peculiare attenzione alla sensibilizzazione dei cittadini che è stato ed è il leitmotiv che traina maggiormente il lavoro dell’associazione, come da linee guide nazionali, unitamente alla ricerca costante di possibili strumenti che, possano ulteriormente incentivare la sensibilità nei confronti della scelta consapevole del sì alla donazione organi, tessuti e cellule. La sfida lanciata è impregnata di generosità, di immensa umanità che ci rende tutti cittadini attivi, “Sì” alla donazione per salvare vite.