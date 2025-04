Giuseppe Lucio Casolino conquista lo stage in ‘fisica nucleare’

TERMOLI. Giuseppe Lucio Casolino, giovane talento termolese, selezionato per l’esclusivo stage di fisica nucleare dell’Infn di Frascati.

Un altro orgoglio per la città di Termoli arriva direttamente dai banchi del Liceo Scientifico “Alfano”. Giuseppe Lucio Casolino, studente del quarto anno, è stato selezionato per partecipare alla prestigiosa scuola internazionale INSPYRE 2025 organizzata dall’INFN – Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.

Il giovane Casolino, unico rappresentante del Molise tra i partecipanti, avrà l’opportunità di vivere un’esperienza unica dal 7 all’11 aprile 2025 presso i Laboratori Nazionali di Frascati. La selezione è stata tutt’altro che semplice: sono solo 40 gli studenti ammessi da scuole di tutto il mondo, e tutte le attività della settimana si svolgeranno rigorosamente in lingua inglese.

Il percorso di selezione ha richiesto la presentazione di una lettera motivazionale scritta dallo studente e una lettera di referenza da parte di un docente.

A supportarlo in questo percorso è stata la sua insegnante di fisica, la professoressa Barbara Catelli, che ha creduto nelle sue potenzialità scientifiche e umane, sostenendolo nella candidatura.

Il progetto INSPYRE (International School on modern PhYsics and REsearch) è una delle iniziative più apprezzate nel panorama della divulgazione scientifica giovanile: una full immersion tra lezioni frontali, dibattiti e laboratori sperimentali, pensata per offrire ai ragazzi un primo contatto diretto con il mondo della ricerca di alto livello.

Quest’anno l’INFN ha aperto le porte a due edizioni della scuola: quella di Frascati (40 studenti ammessi) e quella di Legnaro (28 posti disponibili), con la possibilità per ogni studente di candidarsi solo per una delle due. Le candidature, come ogni anno, sono valutate tenendo conto della motivazione, del merito, della distribuzione geografica e della parità di genere.

Casolino ha scelto di concorrere per l’edizione di Frascati, e grazie alla sua passione per la fisica, l’impegno scolastico e la determinazione, si è guadagnato un posto tra i migliori. Una grande soddisfazione per lui, per la sua scuola e per tutto il territorio molisano, spesso assente da questo tipo di palcoscenici internazionali.L’esperienza all’INFN sarà per Giuseppe Lucio non solo una tappa formativa di alto livello, ma anche un’occasione per confrontarsi con studenti e ricercatori da ogni parte del mondo.

E chissà che da questa settimana non nasca la scintilla per una futura carriera nella ricerca scientifica.