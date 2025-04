Gli eroi della Seconda guerra mondiale tornano in Molise per celebrare gli 80 anni dalla Liberazione

CAMPOMARINO. Gli eroi della Seconda guerra mondiale torneranno a volare sui cieli di Campomarino e del Molise in occasione delle celebrazioni per l’80° Anniversario della Liberazione e del VE Day, che si svolgeranno dal 22 al 28 aprile.

Un evento senza precedenti che vedrà la cittadina adriatica letteralmente al centro del Mondo, con ospiti d’eccezione e personalità importanti, presenti per celebrare l’anniversario della fine della Seconda guerra mondiale in un territorio che è stato protagonista della storia dell’aviazione italiana e alleata. La manifestazione è organizzata dall’Istituzione Centro Servizi Turistici e Culturali del Comune di Campomarino, dalle associazioni locali e internazionali tra cui la Tuskegee Airmen Inc. in collaborazione con le principali Ambasciate e Consolati delle Nazioni coinvolte.

Oltre alle commemorazioni e alle celebrazioni istituzionali sarà dedicato ampio spazio alla cultura, all’arte e agli aspetti turistici in grado di suscitare l’interesse internazionale sul territorio, tra cui le visite alle città di Campobasso, Termoli e Isernia.

La cerimonia di apertura è in programma nel pomeriggio del 23 aprile, quando saranno premiati I reduci e le famiglie dei piloti caduti nel cielo di Campomarino nel 1944 e nel 1945. Saranno realizzate opere di street art, mentre due targhe saranno dedicate ai piloti della Regia Aeronautica caduti a Campomarino. Inoltre, la giornata del 23 aprile sarà animata da mostre artistiche, fotografiche e modellistiche a Palazzo Norante. Il 24 aprile spazio alla cultura e alla storia, con una conferenza internazionale presso l’Aloha Park Hotel alla quale parteciperanno docenti dell’Università del Molise e storici italiani, statunitensi e britannici. Un’occasione importante per approfondire la storia locale e internazionale con i massimi esperti sull’argomento.

Durante la conferenza la Console Generale degli Stati Uniti d’America Tracy Roberts Pound premierà i due piloti Daniel Keel (103 anni) e Enoch Woodhouse (98 anni) che saranno ospitati a Campomarino insieme alla delegazione della Tuskegee Airmen Inc. composta dai figli e dalle vedove dei piloti che hanno combattuto a Campomarino nel 1944 e nel 1945.

Insieme a lei i rappresentanti delle Ambasciate tedesca, britannica e sudafricana. Il 25 aprile i due ex piloti saranno protagonisti di uno storico volo sulle piste di aviazione a bordo dei velivoli dell’Ultravolo di Termoli. Il giorno della Liberazione sarà inoltre sarà dedicato anche alle classiche Commemorazioni ufficiali e alle visite guidate delle piste e del territorio.

Un momento dal grande valore emotivo per i tanti figli dei piloti alleati e per le vedove presenti che visiteranno i cinque campi di aviazione di Madna, Ramitelli, Nuova, Biferno e Canne. «Sarà un momento indimenticabile – ha dichiarato Leon Butler, presidente nazionale della Tuskegee Airmen Inc. ed ex pilota militare – siamo pronti per questo viaggio eccezionale che rimarrà nella storia e nei nostri cuori per sempre». La manifestazione si chiuderà con un evento dedicato ai diritti civili e alla memoria con agli studenti dell’Itis Majorana di Termoli, organizzato dal chapter italiano della Tuskegee Airmen Inc. e dall’Ambasciata Britannica.

«L’Evento ha una rilevanza internazionale – ha spiegato Marco Altobello, promotore dell’iniziativa e presidente dell’Istituzione Cultura e della Tuskegee Airmen Inc. Chapter italiano – e si inserisce in un lungo percorso che in questi anni ha contribuito a valorizzare la grande storia di cui è stato protagonista il nostro territorio».