“Grazie tante”: il Molise ricorda Papa Francesco e la visita del 2014

CAMPOBASSO. La scorsa settimana, non appena la notizia della morte di Papa Francesco è stata divulgata, in Molise, nella mente di tutti è tornato subito un ricordo. Con esso sono riemerse le emozioni di una giornata che fa parte della storia della regione: 5 luglio 2014, la visita del Pontefice a Campobasso, Isernia e Castelpetroso.

Minuto per minuto, quella giornata fu raccontata in un libro intitolato “Grazie tante”, realizzato dai giornalisti Giovanni di Tota ed Enzo Luongo subito dopo la visita del Papa e pubblicato nei primi giorni di settembre di quell’anno.

Un lavoro veloce, di ricostruzione attenta e minuziosa, per non alterare con le emozioni ritoccate dal tempo una giornata da mantenere pura nella sua importanza. Il libro è un racconto in presa diretta, nato per custodire il ricordo di un evento speciale, unico, per il Molise.

In “Grazie tante” (Palladino Editore), la cronaca delle dieci ore trascorse a Campobasso, Castelpetroso e Isernia dal Pontefice, e con essa i testi integrali di tutti i discorsi pronunciati dal Papa, dalle autorità religiose e civili, dai giovani, dai lavoratori e dai detenuti.

Concludono il libro le cento foto più belle della giornata, immagini di grande potenza. A corredo, approfondimenti, particolari inediti e curiosità sui tantissimi fatti e personaggi legati alla visita di Francesco in Molise.

“Grazie tante”: la gratitudine del Molise a una figura unica, e la gratitudine ricambiata pubblicamente dal Papa a una terra piccola e silenziosa, capace di un’accoglienza che all’epoca colpì tutti.

In “Grazie tante”, dicono gli autori, c’è la cura per sostenere la memoria di una giornata indimenticabile. Ed è per questo che è stato deciso di ripubblicare il volume e di farlo tornare in libreria, a partire da oggi, 29 aprile.

Per l’occasione, tra maggio e giugno si terrà una serie di incontri per presentare il libro e per ricordare Papa Francesco. I primi due appuntamenti saranno a Campobasso: