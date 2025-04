Il Lions Club Termoli Tifernus a Malta: nasce un service per ambiente e amicizia tra popoli

TERMOLI. Il Lions Club Termoli Tifernus rinnova la propria vocazione al service internazionale con una missione speciale sull’isola di Malta, all’insegna della fratellanza tra i popoli, della cultura e del rispetto per l’ambiente. Questa mattina una delegazione composta da 38 persone – tra soci, familiari e amici – è partita alla volta dell’arcipelago mediterraneo, guidata dal presidente, l’architetto Silvestro Belpulsi.

Accolti con calore e spirito di amicizia dai Lions maltesi, i partecipanti hanno vissuto momenti di autentica condivisione, visitando il cuore storico della capitale, La Valletta. Tra le tappe più suggestive, la concattedrale di San Giovanni, che custodisce capolavori di Caravaggio e rappresenta un importante simbolo del patrimonio artistico e spirituale legato all’Ordine di Malta.

La giornata è proseguita con una cena di benvenuto all’insegna della tradizione culinaria locale e dell’intrattenimento musicale, occasione per rinsaldare i rapporti di amicizia in un clima di sincera convivialità.

Il momento centrale della visita sarà rappresentato dalla cerimonia di piantumazione di alberi: un gesto tanto simbolico quanto concreto, che riflette l’impegno condiviso per la salvaguardia dell’ambiente e la promozione della pace e dell’armonia tra le nazioni.

Con questa significativa iniziativa, il Lions Club Termoli Tifernus riafferma il proprio ruolo attivo non solo nel tessuto sociale del basso Molise, ma anche nella più ampia rete lionistica internazionale, sottolineando l’importanza del dialogo tra territori e della cooperazione globale per la tutela del nostro pianeta.

Dietro ogni tappa, ogni gesto e ogni sorriso, c’è lo spirito di un gruppo unito, fatto di amici veri che mettono passione e cuore in tutto ciò che fanno. Persone che non si limitano a parlare di solidarietà, ma la praticano ogni giorno, con umiltà e determinazione. Perché essere Lions, per loro, significa esserci sempre – con serietà, ma anche con calore e amicizia.