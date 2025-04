«Il Palio delle Oche si svolgerà come da programma»

CAMPOMARINO. La “Compagnia del Bosco” non arretra di un millimetro, e “Sciolta ogni riserva, a seguito dei pareri e delle autorizzazioni concesse dai rispettivi enti preposti al loro rilascio, l’organizzazione del “Palio delle Oche” di Campomarino, comunica ufficialmente che la manifestazione si svolgerà, come previsto, in data 27 Aprile, come da programma”.

«Preme sottolineare che lo statuto redatto sin dal primo anno della manifestazione in oggetto, non è stato modificato; che le autorizzazioni agli enti competenti sono state regolarmente richieste ad ogni edizione e che quest’anno, viste le osservazioni poste da terzi, ci si è ulteriormente prodigati per sciogliere ogni dubbio sul rispetto delle norme previste per non compromettere il benessere degli animali coinvolti.

Il clima dell’evento è ludico-ricreativo e non competitivo e, come previsto dagli artt. statutari, è vietata ogni stimolazione diretta sull’animale che viene incitato a procedere lungo il percorso, di breve durata, esclusivamente col battito e il movimento delle mani e l’esortazione vocale; sono previste, altresì, penalità ai conduttori qualora entrassero in contatto diretto con esso; sono previsti carretti per il trasporto adeguati alla loro posizione naturale, con paglia e acqua e sono tenute al riparo dal sole nei momenti di sosta della manifestazione che, tuttavia, ha durata complessiva contenuta.

Transenne per gli spettatori, che non entrano in contatto con l’animale e balle di paglia, rendono più confortevole e sicuro il breve tragitto percorso, caratterizzato da una leggera naturale pendenza e privo di buche, fino all’arrivo.

Durante tutta la manifestazione le oche sono sotto la stretta sorveglianza dei conduttori di contrada.

L’organizzazione resta aperta ad eventuali confronti con le associazioni di animalisti, per migliorare, laddove opportuno, gli aspetti della manifestazione.

A tal proposito, si invita l’associazione N.O.E.T.A.A. a condividere la giornata dedicata al “5 Palio delle Oche” per una grande giornata di festa insieme».