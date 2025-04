Il “Pinocchio” in croato molisano donato alla biblioteca di Termoli

TERMOLI. I bambini dell’infanzia di Acquaviva Collecroce donano “Pinocchio” in croato molisano alla biblioteca di Termoli

Una giornata speciale per la cultura e la tutela delle minoranze linguistiche. Questa mattina, i bambini della scuola dell’infanzia di Acquaviva Collecroce hanno fatto visita alla biblioteca comunale di Termoli, portando con sé un dono prezioso: una copia del celebre romanzo Pinocchio, tradotto in croato molisano dallo scrittore locale Nicola Gliosca.

L’iniziativa non è solo un gesto simbolico, ma un segnale concreto dell’importanza della scuola nelle piccole comunità e del ruolo fondamentale che essa svolge nella salvaguardia delle lingue minoritarie. Il croato molisano, parlato da una delle comunità linguistiche storiche d’Italia, rischia di scomparire se non viene tramandato alle nuove generazioni. Attraverso eventi come questo, si rafforza il legame tra cultura, istruzione e identità, dimostrando che il futuro di una lingua passa anche attraverso i libri e la passione dei più piccoli.