“Il profumo delle rose”: menzione speciale al 50 Ore Contest Cinematografico

CASTELMAURO. Sabato 12 aprile si è svolta la serata finale del 50 Ore Contest Cinematografico a Castelmauro. Durante l’evento sono stati proiettati i cortometraggi finalisti, di fronte a una doppia giuria: una tecnica, composta da esperti del settore cinematografico e sociale, e una popolare, formata dal pubblico presente in sala.

Anche quest’anno, il 50 Ore Contest Cinematografico ha confermato il suo ruolo di appuntamento capace di unire cinema, territorio e innovazione, offrendo un’opportunità preziosa per scoprire nuovi talenti e promuovere la bellezza del Molise attraverso lo sguardo creativo delle nuove generazioni.

Il direttore artistico Simone D’Angelo ha assegnato una menzione speciale al corto di Nicola Malorni, Il profumo delle rose, per il suo impatto e la sua capacità di affrontare temi contemporanei come l’intelligenza artificiale e la tecnologia. «Ho deciso di conferire una menzione speciale a questo cortometraggio – ha dichiarato D’Angelo – perché è stato il più votato dalla giuria popolare e, inoltre, ha saputo integrare in modo eccellente il tema dell’intelligenza artificiale nel contesto del racconto».

Nel film, che si svolge nel 2065, una giovane adolescente italiana di nome Nova affronta una realtà segnata dai computer quantistici e dai concetti di Multiverso, una teoria proposta dal fisico Hugh Everett nel 1957. Nova, spinta dalla curiosità e dall’innovazione, si spinge oltre i limiti di uno di questi mondi possibili, chiedendosi se davvero sfidare i confini dell’esistenza umana possa essere un’espressione autentica dello spirito umano. Un’opera che esplora il confine tra la scienza, la mente e le potenzialità infinite dell’universo.

La colonna sonora è stata creata con l’Ai.

Crediti del cortometraggio:

Regia e sceneggiatura di Nicola Malorni

Nel ruolo di Nova, Martina Malorni

Nel ruolo di Lyra, Antonia Leggieri

Nel ruolo dell’amica, Sofia Giovannelli

Con la partecipazione di Greta Malorni e Cloe, la barboncina

Direzione della fotografia e color correction a cura di Raffaele Ciavarella