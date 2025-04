“Il secondo principio”, il nuovo romanzo di Rossana Vaudo

TERMOLI. Dopo “Luna nuova”, la docente e scrittrice termolese Rossana Vaudo torna in libreria con un nuovo romanzo, che verrà presentato ufficialmente venerdì 4 aprile, alle ore 18, presso la sala consiliare del Comune di Termoli. All’evento, patrocinato dal Comune di Termoli e moderato dalla dottoressa Enrica Glave, parteciperanno il vice sindaco Michele Barile, la professoressa Anna Milanese e l’attrice Elisa Amoruso, che interpreterà alcuni brani. “Il secondo principio” (Narrazioni Clandestine) trae ispirazione dal secondo principio della termodinamica, che l’autrice utilizza, nelle tre formulazioni, come chiave di lettura di tematiche complesse ed attuali: il lutto, la disillusione verso il futuro, le inquietudini giovanili. Sullo sfondo di una storia d’amore difficile, le vicende dei protagonisti si intrecciano, a volte in modo inaspettato, legate da un unico filo conduttore, quello stesso caos di cui la legge della fisica sancisce l’esistenza e l’inesorabile aumento. Caos che irrompe nelle vite umane, le complica, ne stravolge i progetti, a dispetto del naturale desiderio di stabilità e certezze. Malgrado le resistenze, il cambiamento però è inevitabile, come l’aumento di disordine. Il caos si rivela quindi elemento imprescindibile dell’esistenza e ciò che è causa di paura e angoscia diventa slancio vitale. Così il secondo principio acquisisce anche un altro significato: quello di un nuovo inizio, di motore dell’evoluzione che esorcizza la paura del futuro. Un’esortazione rivolta in particolare ai giovani, gli studenti, ai quali l’autrice ha scelto di dedicare il libro, ricordando che per mantenere ordine, in qualunque contesto, è necessario spendere energie e lavoro e che nessuna trasformazione sarà mai completamente efficiente, poiché la perfezione assoluta non esiste.