‘Indefinita’: il grido contro la violenza che nasce da tre storie vere

SAN SEVERO. È disponibile da oggi, in tutti i digital store e su YouTube, il nuovo progetto musicale del sanseverese Ilario de Angelis in collaborazione con Celeste Scimenes: “Indefinita”.

Il brano affronta tematiche sociali profonde: attraverso tre storie vere della provincia di Foggia, la canzone esplora le conseguenze tragiche della violenza e dell’amore malato.

Le storie raccontate sono quelle di Giovanna, assassinata dal marito, Alex, incriminato ingiustamente di stupro dalla compagna che lo ricattava per soldi e Gianni, che si è suicidato dopo essere stato lasciato dalla moglie per un altro.

Un messaggio potente contro la violenza di genere, che invita alla riflessione e alla consapevolezza.

“Indefinita non è solo una canzone: è un grido, una preghiera, una ferita aperta. È la passione che diventa dolore, è l’amore che si trasforma in tragedia”, spiega De Angelis. “Giovanna, uccisa da chi diceva di amarla. Gianni, che non ha retto l’assenza di chi amava. E Alex, condannato senza colpa, per amore. Tre storie vere, tre destini spezzati nella provincia di Foggia. Tre voci che chiedono giustizia, memoria e riflessione.”

Anche la data di uscita del brano non è casuale. “Esce il 18 aprile, nel giorno del Venerdì Santo: un giorno che segna la Passione, la Morte, ma anche l’attesa della Resurrezione. Un giorno che ci invita a guardare in faccia il dolore, per capire, per cambiare.”

Il brano (testo e musica) è di Ilario de Angelis.

L’arrangiamento è di Edgardo Caputo (fender rhodes, synth & programmazioni) presso Edrecords Studio di San Severo. Produzione Acsd Fitness Family. Videoclip e copertina a cura di Alessandro Russi. (Foggia Today).