“Jamme Bbelle”: aperte le iscrizioni al laboratorio di commedia dell’arte 

CAMPOBASSO. Sono ufficialmente aperte le iscrizioni al laboratorio di commedia dell’arte, in programma dal 2 al 4 maggio a Guardialfiera e promosso dalla Uilt Molise nell’ambito della terza edizione del festival di teatro popolare Jamme Bbelle.

“Né noi, né gli altri – il corpo, la maschera, la scena” è il titolo del corso, curato Daniele e Francesco Facciolli.

Si tratta di un’occasione unica per tutti gli appassionati, giovani e non, molisani di teatro.

Le lezioni si terranno per tre giorni, a partire dal pomeriggio di venerdì 2, presso la sala Conedera del piccolo centro molisano. Che cos’è la commedia dell’arte e cosa rappresenta per l’attore oggi? Tutti i grandi maestri del ‘900 hanno sottolineato l’importanza di conoscere e misurarsi con questo mondo. I canovacci, i lazzi, lo studio dei tipi e l’uso della maschera rappresentano una palestra fondamentale, la sua disciplina, ferrea e precisa fatta di una fisicità elementare ma dura, si coniuga con un senso di libertà e di coscienza di sé che aprono all’attore orizzonti di indipendenza e di creatività. Lo sforzo che si fa a limitare il proprio corpo in precisi movimenti, in particolari posture, restituisce all’attore una consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. Nella commedia dell’arte ogni carattere è un preciso schema corporeo, una mappa di sentimenti e impulsi che la maschera sul volto poi riassume ed enfatizza perché la maschera non cela ma svela.

Il laboratorio presentato da Jamme Bbelle offre dunque una conoscenza dei principali caratteri, della loro espressività, della loro voce e del loro stare in scena. Aprendo così delle finestre di possibilità, dei dubbi, degli stimoli sulla concezione che ognuno ha di sé e del proprio essere attore.