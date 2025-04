La Corsa dei Carri di Chieuti: tradizione, emozione e passione popolare

CHIEUTI. Nella festività di San Giorgio Chieuti inaugura la stagione delle Carresi, nella località che confina col Molise in tanti arriveranno dalla nostra regione, specie dai comuni che vivranno poi le tre manifestazioni tra fine aprile e l’inizio di giugno.

Chieuti diventa il palcoscenico di uno degli eventi più attesi della comunità: la Corsa dei Carri. Questa manifestazione, legata ai festeggiamenti in onore di San Giorgio, non è solo una gara, ma un rito che unisce storia, tradizione e senso di appartenenza.

Preparativi e Organizzazione

Il lavoro organizzativo per la Corsa dei Carri è meticoloso e richiede mesi di dedizione. Il 16 aprile, presso il Commissariato di Polizia di San Severo, si è svolto un tavolo tecnico per definire ogni dettaglio dell’evento. Al termine dell’incontro, il Sindaco di Chieuti, Diego Iacono, ha espresso soddisfazione per l’esito positivo, frutto di un impegno costante e silenzioso della squadra organizzativa. Inoltre, ha sottolineato l’importanza del rispetto delle prescrizioni di sicurezza da parte dei partecipanti e spettatori, affinché la manifestazione si svolga senza incidenti.

Il Programma della Corsa

La notte appena trascorsa è stata caratterizzata da un’intensa attesa e preparazione. Al sorgere del sole, la Celebrazione Eucaristica è dedicata ai Carrieri e ai cavalieri, rafforzando il legame spirituale della comunità con l’evento. Alle 11, avviene l’estrazione della cartella che determina l’ordine di partenza dei carri, con le seguenti squadre in gara:

Collefinocchio San Vito

Collefinocchio Vaccareccia

Cittadella

Giovanissimi

Alle 13:30, i carri sfilano davanti alla Chiesa per la benedizione, prima di dirigersi verso il punto di partenza, situato in contrada Giumentareccia, a circa quattro chilometri dal centro abitato. La corsa vera e propria ha inizio intorno alle 15, quando i carri si sfidano lungo il percorso, spinti dall’entusiasmo dei partecipanti e degli spettatori.

Un Simbolo di Identità e Tradizione

La Corsa dei Carri non è soltanto una competizione, ma un elemento radicato nella cultura di Chieuti e nel cuore della sua popolazione. L’organizzazione scrupolosa e il rispetto delle regole garantiscono la continuità di un evento che incarna l’identità collettiva e il senso di appartenenza. Per chi partecipa e per chi assiste, ogni edizione della Corsa porta con sé emozioni indimenticabili, rafforzando il legame tra passato e presente, tra storia e tradizione.

La comunità è pronta a vivere una giornata carica di adrenalina, fede e spirito competitivo, nella certezza che questa tradizione continuerà a brillare nel tempo.