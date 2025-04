“La storia della chimica nell’arte”, dai graffiti nelle carverne all’intelligenza artificiale

TERMOLI. Lunedì 7 aprile a partire dalle 9.30 presso la sala dell‘ex Cinema Sant’Antonio di Termoli gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado del basso Molise che hanno partecipato al progetto KimicArte – Formule di creatività saranno i protagonisti dell’evento di premiazione delle opere. La mattinata sarà impreziosita dalla presenza del professor Guido Saracco, già Magnifico Rettore del Politecnico di Torino e oggi responsabile della Biennale Tecnologia del Politecnico di Torino. Il professore Saracco terrà una lezione dal titolo “La storia della chimica nell’arte. Dai graffiti nelle caverne alle opere realizzate dall’Intelligenza Artificiale”.

Il progetto-concorso KimicArte – Formule di creatività è stato promosso da Momentive, dal MACTE – Museo di Arte Contemporanea di Termoli e dall’Ufficio Scolastico Regionale Molise e ha registrato una grande partecipazione del mondo scolastico del basso Molise: sono stati 10 gli istituti che hanno aderito al concorso, coinvolgendo ben 23 classi per un totale di 268 studenti che hanno realizzato 23 opere collettive (13 quadri, 4 installazioni, una scultura, un’opera multimediale, un pannello artistico, un manufatto, un video e un libro digitale).

Così l’arte e la chimica unite sono entrate nelle scuole medie e superiori del basso Molise coinvolgendo gli studenti in un viaggio fantastico nella storia dell’arte plasmata dalle invenzioni della chimica. Un concorso artistico che svelerà i suoi vincitori proprio nell’evento di lunedì. Mentre dal 9 aprile al 26 aprile saranno visionabili le opere selezionate all’interno della nuova ala del Macte. L’evento si svolgerà lunedì 7 aprile alle ore 9.30 – ex Cinema Sant’Antonio Termoli. Oltre al professor Saracco interverranno per i saluti finali e ringraziamenti i rappresentati delle realtà promotrici del concorso: Maria Chimisso, Direttore Usr Molise, Caterina Riva, Direttrice Macte, Francesco Di Nola, Direttore di stabilimento Momentive. L’evento sarà moderato da Antonello Barone.