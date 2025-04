La storia e i suoi personaggi: i venerdì dell’Archeoclub

TERMOLI-COLLETORTO. Successo per il libro “Giovanna I d’Angiò” presentato a Termoli nell’ambito della rassegna culturale “I Venerdì dell’Archeoclub”. Successo per il libro scritto da Luigi Pizzuto su “Giovanna I d’Angiò” presentato nella città adriatica nell’ambito della rassegna primaverile “I Venerdì dell’Archeoclub”. Un pubblico attento presso il salone della Chiesa di Santa Maria del Carmelo ha seguito con interesse la presentazione di una singolare pubblicazione. Ricca di notizie inedite e di illustrazioni artistiche, tra storia, teatro, poesia e leggenda.

Il presidente dell’Archeoclub di Termoli Oscar De Lena in prima battuta ha portato i saluti dell’associazione. Impegnata anche quest’anno nella divulgazione di un patrimonio culturale strettamente legato alla bellezza dell’arte, alla storia, all’archeologia, alle potenzialità e alla cultura del territorio. L’attrice Annamaria Graziani, del gruppo teatrale “L’Altrotheatro” di Ugo Ciarfeo, ha letto alcuni brani significativi tratti dal testo. Animati da sguardi e da eventi emotivi. La professoressa Lucia Lucianetti ha presentato l’autore delineando gli impegni, le passioni e la tipologia delle sue pubblicazioni, che puntualmente Luigi Pizzuto tira fuori. Per promuovere la conoscenza di non poche storie inedite riguardanti un po’ la vita e le radici di tutti noi. Radicate spesso nella cultura dei piccoli borghi a misura d’uomo. Ai più sconosciuti. Poi, in seguito, il dialogo si è rivelato interessante. Giovanna I d’Angiò è protagonista di una pubblicazione curata nella sua veste tipografica, dai quarti di copertina, ai caratteri usati, fino alle simpatiche riproduzioni dense di valore, a firma dell’artista francese Jean Luciano. Il libro è stato pubblicato dalle Edizioni Lampo di Gino Palladino.

La copertina riproduce una bella miniatura dell’epoca, risalente agli Statuti del Nodo, fondati da Luigi di Taranto, secondo marito della regina, nel 1352. All’interno del volume si conserva un’immagine preziosissima del diploma di Giovanna I d’Angiò, datato 1371. Si tratta di una pergamena con sigillo di cera frantumato pendente cum filo canapis, conservata presso il Fondo Antico della Città di Agnone. Cittadina molisana ricca di un prezioso fondo pergamenaceo, tutto da studiare, che rafforza l’attenzione destinata nel Trecento dagli angioini per le arti e i bisogni della popolazione.

“Giovanna I d’Angiò, prima regina di Napoli, abile nell’arte del governare e attenta alla letteratura, all’arte, alla vita della città e ai bisogni della sua popolazione, è stato precisato, è senz’altro un personaggio di primo piano in un periodo certamente non facile, che proibiva assolutamente alle donne di governare”. Con una lectio magistralis lo storico Antonio Mucciaccio, studioso attento del personaggio ha ricordato che Matteo Camera, nelle sue “Elucubrazioni storico – diplomatiche sulla regina di Napoli Giovanna I d’Angiò e Carlo III di Durazzo”, pubblicate a Salerno nel 1889, delinea la figura di una regina di buon cuore che porgeva soccorso a poveri e vedove, benefattrice amorosa di tutti gli infelici, che sapeva parlare e scrivere all’epoca più di qualsiasi altra donna. Tra l’altro mai infierì contro i suoi avversari. Forse perché donna, forse perché colta e bella, forse perché ebbe tanti pretendenti al trono e come nemici ebbe tanti regnanti potenti, in piena solitudine, ma solo dopo circa 40anni di regno, venne assassinata barbaramente nel 1382 nel castello di Muro Lucano. «A nome di tutti i soci – precisa – Oscar De Lena – voglio ringraziare il prof. Luigi Pizzuto per la conferenza sulla regina Giovanna I D’Angiò che ha entusiasmato tutti i presenti.

Abbiamo conosciuto tantissime notizie su questa grande donna spesso identificata come “regina dei poveri” per le sue numerose opere a vantaggio dei più deboli. Mi preme ringraziare il prof. Antonio Mucciaccio che, come duchessa di Termoli, ci ha fornito notizie assolutamente inedite. Ringrazio l’attrice Annamaria Graziani e, in particolare, la nostra vicepresidente professoressa Lucia Lucianetti che come moderatrice ha stimolato l’autore, che con il suo forbito linguaggio è riuscito a tenere sempre alta l’attenzione di tutti noi».