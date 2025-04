Laurea honoris causa a Sergio Castellitto, l’Unimol celebra l’attore di origini molisane

CAMPOBASSO. Il presidente della Giunta Regionale del Molise, Francesco Roberti, ha partecipato alla cerimonia di conferimento della Laurea Magistrale honoris causa in Letteratura e Storia dell’Arte al regista e attore Sergio Castellitto.

“A Sergio le mie più sincere congratulazioni per il prestigioso conferimento e riconoscimento, tributo meritatissimo alla sua straordinaria carriera di regista e attore, nonché al suo prezioso contributo alla cultura e al cinema italiano. Radici molisane, nel 2004, col film ‘Non ti muovere’, permise al nostro territorio di mostrarsi in tutta la propria bellezza al grande pubblico”.

“Regista, attore e sceneggiatore di grande talento – ha proseguito il presidente Francesco Roberti – Abbiamo avuto tutti modo di conoscere, attraverso i suoi film, il talento e la sensibilità di Sergio, abile a raccontare storie intense e profonde, trattando temi di stretta attualità, che hanno emozionato il pubblico e lasciato un segno indelebile nel panorama cinematografico”.

“In questa giornata importante per l’Università degli Studi del Molise – ha concluso il presidente Francesco Roberti – mi preme ringraziare e complimentarmi col Magnifico Rettore Luca Brunese. Nei suoi anni alla guida, l’Ateneo molisano ha confermato di essere un presidio culturale e di formazione di fondamentale importanza per tutto il nostro territorio, grazie alla qualità dell’offerta formativa e all’ottimo livello dei servizi in favore di studenti, docenti e di tutto il personale”.