«Lavoro nero e irregolare», all’istituto Majorana studenti coinvolti nel progetto “Inps e futuro”

TERMOLI. Le studentesse e gli studenti dell’IIS “E. Majorana” di Termoli, durante i giorni 01/02 aprile 2025 sono stati protagonisti dell’Hackathon “LAVORO NERO LAVORO IRREGOLARE”, quale occasione di formazione all’interno del progetto “INPS E FUTURO”.

A seguito di un Protocollo d’intesa sottoscritto tra INPS – Direzione regionale Molise e Ufficio Scolastico regionale per il Molise, alle scuole sul territorio è stato proposto, dalla Direzione Scolastica Regionale del Molise, il Progetto “INPS E FUTURO”, volto a diffondere la cultura previdenziale e a promuovere il valore della legalità, della solidarietà generazionale e della sostenibilità sociale ed economica. Gli incontri sono stati caratterizzati dall’utilizzo di metodologie didattico-comunicative, adeguate alle varie fasce di età dei partecipanti, con momenti ludici per gli alunni della scuola primaria, momenti di attività interattive per la scuola secondaria di primo grado ed eventi Ideathon o Hackathon per le classi della scuola secondaria di secondo grado.

L’IIS “E. Majorana” di Termoli ha aderito all’iniziativa con i suoi studenti per i quali, il gruppo di lavoro interistituzionale (INPS e USR Molise) congiuntamente con il DS Maria Maddalena Chimisso ha previsto come modalità formativa l’Hackathon.

L’Hackathon è una competizione che ha come scopo quello di portare alla luce nuove idee, di creare dei miglioramenti tangibili a livello tecnologico e, di conseguenza, stimolare l’innovazione all’interno degli ambienti professionali e scolastici. Il termine Hackathon, derivato dall’unione delle parole “Hack” e “Marathon”, indica lo svolgimento di una sfida, o gara, da svolgersi entro un tempo limite, durante la quale i team competono nell’individuazione di soluzioni innovative a un determinato problema.

Le fasi fondamentali dell’Hackathon “LAVORO NERO E IRREGOLARE sono state:

Presentazione dell’evento con approfondimento tematico della sfida, quale fase formativa del progetto INPS e FUTURO; Definizione degli aspetti che legano l’azione progettuale al territorio; Esplicitazione delle regole di lavoro che hanno caratterizzato la gara (criteri per aggiudicare i punteggi); Distribuzione di risorse e strumenti; Creazione dei gruppi di lavoro; Individuazione ed assegnazione di un tutor ad ogni gruppo; Individuazione dell’obbiettivo dell’intervento; Sviluppo delle idee per la realizzazione; Progettazione dell’idea attraverso prototipi e disegni; Accompagnamento dei partecipanti a scomporre l’idea in più parti; Elaborazione dello speech; Presentazione dei risultati da parte dei gruppi di lavoro; Valutazione dei progetti da parte della giuria; Premiazione.

Hanno partecipato 70 studenti dell’IIS “E. Majorana” di Termoli suddivisi in 10 gruppi da sette studenti, che hanno realizzato degli ottimi prodotti. Come ogni gara che si rispetti, la giuria ha individuato un podio in cui al primo posto si è classificato il Gruppo n.1 Diritti per Tutti con il prodotto “LAVORO NERO….NO”; al secondo posto ex-aequo si sono classificati il Gruppo 2 Lavoro Pulito con il prodotto “LAVORO NERO…NO. FAI LA SCELTA GIUSTA” ed il Gruppo 8 Zero Sfruttamento con il prodotto “LAVORO REGOLARE, VITA SICURA”, al terzo posto si è classificato il Gruppo 5 Lavoriamo onestamente con il prodotto “SPOT PROGRESSO”.

L’evento ha visto partecipare il Dirigente dell’INPS dott. Fabrizio Giorgini, i funzionari dell’INPS dott. Luca Valerio e le dott.sse Maria Lucia Alagna e Lunella Dicredico, che hanno sviluppato l’azione formativa di engage all’Hachathon.

Il tutto magistralmente coordinato dalla Dirigente Scolastica dott.ssa Maria Maddalena Chimisso coadiuvata dai docenti interni dell’Istituto “E. Majorana” di Termoli, i proff.ri: Nicola De Simone, Domenico Lombardi, Paola de Gregorio, Daniela Nutricati, Antonietta Primiano e Laura Ricci.

In rappresentanza dell’Ufficio Scolastico Regionale del Molise erano presenti il Coordinatore delle Equipe Formative Territoriali il prof. Marco Di Paolo e la referente per la Legalità e per le Linee guida per l’Educazione Civica la prof.ssa Giuliana Ilaria Esposito, a cui si deve l’alto valore educativo e tecnologico dell’evento.